Manresa transmet a la Generalitat el malestar per la supressió d'educadors i integradors socials
L'alcalde i els regidors d'Educació i Drets Socials comuniquen que als centres educatius hi ha "desànim" i "enuig"
Toc d'atenció de l'Ajuntament de Manresa al govern de la Generalitat per la reculada en la presència d'educadors i integradors socials, que ha generat als centres educatius "un fort desànim o directament enuig". La iniciativa municipal arriba dies després que les escoles Pare Algué, Valldaura, La Font i Sant Ignasi es mobilitzessin davant dels Serveis Territorials d'Ensenyament.
L'alcalde Marc Aloy, la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, i el regidor d'Educació, Pol Huguet, signen una carta adreçada a Esther Niubó, Consellera d’Educació i Formació Professional, i Mònica Martínez, Consellera de Drets Socials i Inclusió.
En la missiva, els fan arribar "el malestar del conjunt dels centres educatius amb figures socials pels canvis de professionals que han tingut i, molt especialment, d’aquells que han vist reduït el nombre de professionals que tenien".
El govern de la ciutat assegura que "en aquesta situació d’emergència social, que les comunitats educatives percebin una reculada en un recurs tan valorat ha generat un fort desànim o directament enuig"
Asseguren que "una gran part de les direccions dels centres de Manresa ens han manifestat en diverses ocasions que fan una valoració molt positiva de la tasca que desenvolupaven integradores i educadores socials als seus centres, creant uns lligams amb les famílies vulnerables molt més estrets dels que poden assolir les tutores dels infants, acompanyant les famílies en la gestió de tràmits que els són complexos i, sobretot, en moments emocionalment difícils".
"Ha estat molt mal viscut"
Per això, justament, "ha estat molt mal viscut que no hagin pogut mantenir les mateixes professionals". Tampoc s’ha entès la distinció entre integradores per primària i educadores per secundària, quan la feina a fer amb les famílies és semblant o la mateixa.
De fet, els centres que no són tipificats de complexitat, però que igualment tenen una proporció relativament elevada d’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) de tipus B, que són aquelles derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals, que dificulten l'accés i l'aprenentatge d'un estudiant tot i no tenir una discapacitat o un trastorn greu, com és el cas de bona part de la ciutat de Manresa, també voldrien disposar d’aquestes figures.
La majoria de centres no segregats tenen entre el 30% i el 50% d’alumnat vulnerable, i que els nombrosos centres de complexitat oscil·len entre el 70% i el 95%
La meitat d'alumnes amb necessitats
Manresa té una mitjana d’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) de tipus B "que s’acosta a la meitat de l’alumnat". Més concretament, a Infantil és del 47,2%, a Primària del 52% i a Secundària del 43,4%. "Això vol dir que la majoria de centres no segregats tenen entre el 30 i el 50% d’alumnat vulnerable, i que els nombrosos centres de complexitat oscil·len entre el 70 i el 95% de NEE-B", asseguren.
"Situació d'emergència social"
El govern de la ciutat assegura que "en aquesta situació d’emergència social, que les comunitats educatives percebin una reculada en un recurs tan valorat ha generat un fort desànim o directament enuig".
L'alcalde i els regidors saben i entenen que acabava la vigència del programa anterior, de 5 anys. I, també, que ara se n’ha previst un de nou de 2 anys.
Cal millorar, no empitjorar
I volen aprofitar aquesta situació per traslladar al govern del país la seva opinió, sorgida del debat entre les regidories d’Educació i de Drets Socials.
En primer lloc, consideren fermament que des de l’àmbit social es pot contribuir decididament a millorar el benestar personal i el rendiment acadèmic de l’alumnat amb necessitats educatives per raons socials.
Per això consideren que caldria destinar-hi encara més personal i que aquest personal passés a ser estructural, per donar estabilitat i continuïtat a la feina que fan amb les famílies, i també per millorar les condicions laborals d’aquestes feines i així atreure les millors professionals.
Tot això és especialment important en un moment en què els índexs de pobresa infantil continuen molt elevats i amb situacions familiars molt complexes, i no es preveu que la situació millori a mig termini, sinó al contrari.
Creuen que, després d’aquests primers anys, estan en condicions de fer una valoració crítica de la feina que s’ha fet i proposar un replantejament més profund. Consideren que, fins ara, aquestes figures han estat molt soles dins els centres educatius, sense instruccions clares per part del Departament d’Educació, adaptant-se a allò que els equips directius, amb bona fe, creien més oportú, o en funció del seu propi criteri.
I a la vegada, consideren que hi havia una coordinació escassa amb els Serveis Socials municipals i això "limitava la capacitat d’actuació de les pròpies professionals" a l’hora d’oferir els recursos socials més adients per cada família.
Detectar i solucionar problemes
Justament, per aquest motiu, després d’haver-ne parlat el curs passat, aquest setembre s'havia previst iniciar un espai de coordinació entre ajuntament i figures socials del centre per intentar compensar aquesta mancança.
Tot i així, creuen que convindria anar un pas més enllà i que, per assegurar un funcionament òptim, caldria ampliar el cos de professionals de Drets Socials, amb perfils diversos, i que amb una mirada més globalitzada puguin atendre les famílies que, per exemple, poden tenir infants en més d’un centre educatiu o tenir altres seguiments oberts ja amb professionals de Drets Socials.
En funció de la situació, caldrà que una terapeuta ocupacional, una integradora, una educadora o una psicòloga, entre altres, faci unes o altres accions. Això ha de ser compatible amb el fet que els centres tinguin una professional de referència amb una notable presència al centre i que pugui conèixer a fons el centre i les seves famílies.
Opinen que cal compaginar el coneixement que des dels Drets Socials municipals es té de totes les famílies ateses, amb l’oportunitat que representa tenir figures socials en un espai amb públic universal, on es poden detectar problemes abans que es facin més greus i es cronifiquin, i poder-los derivar cap al recurs pertinent.
Per tot plegat, animen la consellera d’Educació i Formació Professional i la consellera de Drets Socials i Inclusió "a conèixer a fons la feina que fan aquestes figures socials actuals, a estudiar les propostes que us hem fet, i ens posem a la vostra disposició per col·laborar en la construcció del nou model, a aplicar i avaluar els canvis a Manresa, una ciutat mitjana amb prou quantitat i diversitat de centres per treure’n aprenentatges representatius, i amb un govern compromès amb l’educació i la lluita contra les desigualtats socials".
