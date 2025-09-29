Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca

L'home, de 41 anys, conduïa sota els efectes de les drogues i sense el permís de conduir

Una imatge dels Mossos

Una imatge dels Mossos / MOSSOS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor per un delicte de furt d'ús de vehicle, conducció temerària, i per conduir sota els efectes de les drogues i sense haver obtingut el permís de conduir.

Els fets van tenir lloc el dia 24 de setembre, quan els Mossos van rebre un avís per un accident amb tres vehicles implicats a la C-37, a l'altura de Manresa. Quan la policia va arribar al lloc, diversos testimonis els van explicar que un home havia estat conduïnt de forma temerària per la carretera fins a fregar amb un vehicle i encastar-se contra una tanca. Posteriorment, segons els mateixos testimonis, va fugir corrents del lloc per una zona boscosa pròxima a la carretera.

Després d'una recerca per la zona, els Mossos el van localitzar amagat en un entorn boscós. Després de sotmetre'l a les proves reglamentàries, van comprovar que conduïa begut i que no havia obtingut mai el permís de conduir. També van comprovar que el cotxe que duia era un vehicle robat d'un taller mecànic de Sant Joan de Vilatorrada. Finalment, va quedar detingut.

