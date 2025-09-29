Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
L'home, de 41 anys, conduïa sota els efectes de les drogues i sense el permís de conduir
Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor per un delicte de furt d'ús de vehicle, conducció temerària, i per conduir sota els efectes de les drogues i sense haver obtingut el permís de conduir.
Els fets van tenir lloc el dia 24 de setembre, quan els Mossos van rebre un avís per un accident amb tres vehicles implicats a la C-37, a l'altura de Manresa. Quan la policia va arribar al lloc, diversos testimonis els van explicar que un home havia estat conduïnt de forma temerària per la carretera fins a fregar amb un vehicle i encastar-se contra una tanca. Posteriorment, segons els mateixos testimonis, va fugir corrents del lloc per una zona boscosa pròxima a la carretera.
Després d'una recerca per la zona, els Mossos el van localitzar amagat en un entorn boscós. Després de sotmetre'l a les proves reglamentàries, van comprovar que conduïa begut i que no havia obtingut mai el permís de conduir. També van comprovar que el cotxe que duia era un vehicle robat d'un taller mecànic de Sant Joan de Vilatorrada. Finalment, va quedar detingut.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament