Vols veure tortugues autòctones a Manresa?
En dos gorgs de la riera de Rajadell les trobaràs
Els amants de la natura poden anar a veure tortugues autòctones en dos punts de Manresa de la riera de Rajadell, als gorgs Blau i dels Esparvers.
A la riera de Rajadell hi ha una molt bona població de tortugues autòctones. La tortuga de rierol o tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys leprosa) és una espècie autòctona al Bages, on competeix amb la tortuga d'aigua de Florida o d'orelles vermelles (Trachemys scripta elegans) i amb la tortuga d'orelles grogues (Trachemys scripta scripta) per l'aliment. És un xic més petita que aquesta espècie americana.
El gorg Blau es troba en les proximitats del bosc del Suanya, pel que fa al gorg dels Esparvers és a ponent dels Comtals, al sector meridional del terme manresà.
Una població "remarcable"
El regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, ha explicat que les tortugues es veuen molt fàcilment els dies bons perquè surten a prendre el sol. A la que senten soroll s'amaguen, però si l'observador s'acosta amb cautela les pot veure formant grups mitjanament nombrosos.
Pol Huguet ha afirmat que es tracta "d'una població de tortugues autòctones remarcable que l'Ajuntament ja fa temps que té controlades" i en fa seguiment per veure com evolucionen.
