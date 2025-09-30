Ajornada l'afectació al trànsit al passeig del Riu de Manresa
Aigües de Manresa comunicarà la nova data en què s'instal·laran semàfors provisionals
Redacció
Manresa
Aigües de Manresa està fent treballs de reparació al col·lector general que comportaven afectacions al trànsit anunciades a partir del dimecres 1 d'octubre, que han quedat ajornades per motius tècnics.
L'afectació, de la qual es comunicarà una nova data d'inici, implicarà la instal·lació de semàfors provisionals per regular la circulació alternativa en el tram del passeig del Riu comprès entre el carrer Apotecari i l'accés al Jutjat.
Aquesta afectació al trànsit tindrà una durada de quatre setmanes i està vinculada als treballs d'Aigües de Manresa per reparar una fuita en el col·lector general del passeig del Riu.
