Homenatge
Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
Una dotzena d’agrupacions culturals han volgut homenatjar la trajectòria d'Ana Ballesteros, sempre vinculada de manera incondicional amb el folklore manresà
Quan en el dia d’acomiadar una persona, el carrer on hi té la botiga queda petit, vol dir que aquesta és molt estimada. I el cert és que aquest vespre, el carrer de la Sagrada Família ha quedat petit per homenatjar la veterana botiguera, que després de 65 anys abaixa la persiana de la històrica botiga de Confecció i gènere de punt Ana Ballesteros. Un comiat que va estar marcat per una més que destacable presència de públic i que va tenir com a protagonistes les danses que més li agradaven.
L’homenatge ha estat un acte gairebé improvisat. "Vam pensar que s’ho mereixia per la seva trajectòria i suport incondicional a moltes entitats, i una mica a correcuita vam muntar l’acte" reconeix Montserrat Sala, presidenta del Grup Sardanista Dintre el Bosc. A més d’ells, al comiat hi han assistit representants de l’Agrupació Cultural del Bages, del Grup de Dansa Cor de Catalunya, de l’Esbart Manresà, de l’Associació per la dansa Estudi Folk, del Casal Cultural Dansaires de Manresa, de l’Associació Sardanista Bon Rotllo i dels Geganters.
Però les entitats no estaven soles. Més de 200 persones per compte propi tampoc s'han volgut perdre la festa. Una comunió veïnal que posava de manifest la qualitat personal de Ballesteros, "que sempre tenia un somriure per tothom, i aquestes coses es noten en dies com avui" anaven repetint molts dels assistents entre ells.
El fet que el comiat s’hagués preparat amb aquesta brevetat ha quedat demostrat en moments puntuals, com quan la Cobla Ciutat de Manresa, havia de canviar a correcuita les targetes amb les partitures de les sardanes i danses que han tocat durant la vetllada. Però precisament aquesta actitud és la que feia d’aquest acte un homenatge entranyable, i sobretot molt sentit i proper.
L’acte ha constat de la interpretació i ball de quatre peces, totes amb significat especial per Ballesteros. El tret de sortida l'ha donat el Ball d’Homenatge, que ha precedit El Ball de la Bolangera de Manresa; la sardana Un sentiment, de la manresana Dolors Viladrich, i s'ha clos amb la sardana Bona Festa, de Josep Vicenç Juli. Aquesta darrera, amb participació de la mateixa Ballesteros. També es s'ha pogut veure una mostra d’un dels balls dels nans de la ciutat.
A més, l’alcalde Manresa, Marc Aloy, la regidora de Cultura, Tània Infante i la pubilla de la ciutat, Laia Martínez, han donat un obsequi especial a l’homenatjada: una gran fotografia composta per 230 fotografies més petites.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets