El carrer medieval del Balç de Manresa fa un any que és tancat a les visites ordinàries
L’empresa que havia d’habilitar una parada d’ascensor al vestíbul va renunciar a l’obra i es va haver de tornar a licitar
Després d’un any just tancat a les visites ordinàries a causa d’unes obres per millorar l’accessibilitat que s’han allargat més de compte, el carrer del Balç tornarà a obrir aquest octubre.
Almenys aquesta és la previsió de l’Ajuntament de Manresa. Des del setembre passat el carrer medieval de Manresa només obre en ocasions especials com fires i festes assenyalades -com per exemple la Llum i visites concertades.
Millora de l’accessibilitat
Les obres per millorar i adequar l’accessibilitat al carrer del Balç consisteixen en l’execució d’un nou accés al vestíbul del centre d’interpretació des de l’ascensor públic que uneix la plaça Major amb el carrer Santa Llúcia.
D’aquesta forma tindria una parada més i, de retruc, superaria la costeruda Baixada del Pòpùl. El projecte es va planificar per facilitar les visites al carrer medieval a persones amb problemes de mobilitat.
Segons l’Ajuntament de Manresa, a part de la nova parada el nou vestíbul per a l’ascensor, els treballs també han comportat una remodelació i una reordenació de l’espai de recepció del centre d’interpretació del carrer del Balç.
El cas és que les obres, amb un pressupost de poc més de 50.000 euros, es van iniciar passa l’estiu de l’any passat. Havien de durar tres mesos, però al novembre l’empresa constructora que les estava executant va renunciar a continuar-les. El finançament anava a càrrec dels fons europeus Next Generation. Arran d’aquesta situació es van haver de posar en marxa diversos tràmits administratius com formalitzar la rescissió del contracte, fet que es va dur a terme el febrer d’aquest any. El juny passat es van reprendre les obres que havia deixat l’empresa anterior amb una nova constructora.
Webs contradictòries
La previsió és que els treballs s’acabin aquest mateix mes.
Tot i això, a la web en castellà de Manresa Turisme s’informa, i diu textualment, que «degut a les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat a l’espai, el carrer del Balç estarà tancat fins al 18 de setembre inclòs».
En canvi, a la web en català senzillament s’informa que el carrer del Balç romandrà tancat fins a nou avís, sense especificar cap data.
Igualment explícits són els rètols de la façana. En un es diu que s’hi fan obres per a la millora de l’accessibilitat turística, i en un altre que la inversió és de 51.000 euros, que els treballs van començar el setembre del 2024 i que la durada prevista era de tres mesos.
El carrer del Balç i el centre d’interpretació que acull i que compta amb recursos multimèdia, és un dels reclams turístics de Manresa, ja que es tracta d’un exemple de l’urbanisme català a l’època medieval. En aquest cas entorn de l’actual plaça Major, on se celebrava mercat.
Se situava dins la ciutat emmurallada, i seguia el perfil d’un balç, d’aquí el seu peculiar traçat.
Generalment, és obert diumenges i dilluns al matí, i de dimecres a dissabtes matí i tarda. També es fan visites guiades i activitats escolars.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament