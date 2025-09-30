L'ANC recorda a Manresa l'1-O
Ha exhibit un muntatge audiovisual amb imatges del referèndum a la capital del bages i la repressió que hi va haver
“L’1-O no pot caure en l’oblit. No podem deixar de recordar una victòria col·lectiva”, ha assegurat aquest dimarts al capvespre el coordinador de l’Assemblea Nacional Catalana a Manresa, Josep Maria Pintó. Per aquest motiu l’ANC ha organitzat un acte a la plaça Sant Domènec durant el qual s’ha pogut veure un muntatge audiovisual amb imatges de la jornada del primer d’octubre del 1997.
El muntatge ha combinat imatges de la celebració del referèndum a Manresa amb imatges de la violència dels cossos policials a diferents punts de Catalunya per intentar impedir la seva celebració. En total, dotze minuts dels fets de l’octubre de fa vuit anys.
També s’ha llegit el manifest que l’ANC ha elaborat per a l’ocasió i que ha titulat “Tenim més motius que mai”. Assegura que “la realitat viscuda” no la podrà mai esborrar ningú, i que l’actual govern de la Generalitat "ens vol imposar un fals relat de normalitat, mentre el cop judicial continua actuant”. Reflexiona que calen “estructures de poder popular directe”, i que “continuarem responent amb la força de la raó i amb la desobediència col·lectiva, tants cops com faci falta”.
Pintó ha assegurat, per la seva part, que “cal recordar el que vam demostrar, que si teixim aliances i sumem forces, es pot derrotar l’estat espanyol”. Fan falta, però, “estratègies sòlides”, ha dit.
