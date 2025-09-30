Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Associació Contra el Càncer pateix un ciberatac

Podria haver implicat l'accés no autoritzat a les dades de part dels seus socis

Una persona perpetua un ciberatac / EFE

Redacció

Manresa

L'Associació Contra el Càncer ha fet públic que un dels seus proveïdors externs de telemàrqueting, que dona servei a altres organitzacions del tercer sector, va patir un ciberatac que podria haver implicat l'accés no autoritzat a les dades de part dels seus socis.

L'informe de la investigació contractada pel proveïdor, que es va rebre recentment, determina que hi ha hagut extracció de dades i, tot i que no hi ha evidències que les dades dels seus socis estiguin entre els extrets o robats, hi ha un risc que els obliga èticament i legalment a advertir els seus socis d'aquesta circumstància.

Per això s'enviarà una comunicació (per correu electrònic o correu postal) als socis afectats. Es tracta d'una comunicació, la intenció de la qual, és ser transparents sobre l'incident, tranquil·litzar sobre la correcta actuació de l'associació "i, per suposat, alertar-los i protegir-los davant d'un possible intent de phishing o frau".

Dubtes i inquietuds

Les persones afectades rebran una comunicació per email o per carta. Si no la reben, és que no estan, entre els afectats.

L'equip d'Infocàncer (900 100 036) centralitzarà les qüestions, dubtes o necessitats que plantegin els socis.

A més, hi ha una adreça de correu electrònic (dpo@contraelcancer.es) en la qual també es podran plantejar dubtes i inquietuds.

