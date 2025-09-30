L'equip de motociclisme de la UPC Manresa presenta el seu nou prototip al Teatre Conservatori
EL Synergy Racing Team ha ensenyat la motocicleta que competirà el mes d'octubre vinent a la prestigiosa competició MotoStudent, al circuit de MotorLand Aragó
Redacció
L'equip de motociclisme de la UPC Manresa, el Synergy Racing Team, ha presentat de manera oficial el seu nou prototip per a competir a la prestigiosa prova internacional MotoStudent. L'acte ha tingut lloc al Teatre Conservatori de Manresa, i s'ha pogut veure la SRT-03P, la motocicleta amb la qual competiran el mes d'octubre vinent al circuit de MotorLand Aragó contra més de 80 equips universitaris d'arreu del planeta.
L'acte de presentació ha comptat amb la presència de diverses autoritats, patrocinadors, exmembres de l'equip i convidats. A l’inici, s’ha recordat el company Ruben Aizpuru, membre clau de l’equip que va morir el febrer de 2024. Posteriorment, el director de la UPC Manresa, José Miguel Giménez, ha expressat l’impacte de l’equip i la seva importància en la formació als alumnes "el lideratge, la responsabilitat compartida que deriva del treball en equip i la més important, la passió... que fa que totes les dificultats se superin i apareguin noves idees".
La presentació també ha servit per donar a conèixer el pilot encarregat de portar la moto a pista, Abel Bartolomé. El pilot ha destacat "l’esforç i la passió de tot l’equip" i s’ha compromès a donar el millor d’ell mateix al circuit aragonès. "L'objectiu d'aquesta temporada és classificar-nos a la carrera final, on tindrem l'oportunitat de lluitar amb els millors equips de MotoStudent del món, i donaré el màxim de la meva part per col·locar la SRT-03P i Synergy on es mereixen".
Finalment, per reconèixer la tasca de tots els membres que han fet possible el projecte i agrair el suport de les entitats i empreses col·laboradores, ha pres la paraula el tutor de l’equip, Salvador Campderròs: "Vull sumar-me a l’agraïment de l’equip a tots els presents. El que heu vist, ho diu tot. La SRT-03P n’és la prova més clara, i estic segur que faran un gran paper a la immninent competició de MotoStudent”.
Els reptes de la temporada
L'equip de la universitat manresana ha exposat el procés d'evolució i creixement d'aquest nou prototip, la tercera generació de motocicleta amb la qual afronta el repte més ambiciós de la seva història: classificar-se i disputar per primera vegada la cursa final de MotoStudent a la categoria eFuel.
Però aquestes no han estat les úniques fites que s'han marcat, ja que també es pretén augmentar un 50% el pressupost respecte a la temporada anterior i assolir un mínim de 500 punts en el còmput global de la competició. Per aconseguir-ho, l'equip s'ha reestructurat amb una organització més professional en dues branques, tècnica i administrativa, i ha seguit tres fases clau de desenvolupament: disseny i enginyeria, fabricació i muntatge, i proves en circuitT, fent molt d’èmfasi aquesta última fase, "és clau per conèixer la moto i ser competitius... l’equip suma més de 500km recorreguts, un record històric per Synergy Racing Team".
La competició se celebrarà del 15 al 19 d'octubre. La combinació d'innovació tècnica, treball en equip i suport institucional i empresarial situa l'equip en una posició prometedora per competir al màxim nivell aquest octubre a MotorLand Aragó.
