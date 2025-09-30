Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'exalcalde Junyent, protagonista de l'acte institucional del Dia de la Gent Gran a Manresa

Se celebrarà aquest dijous a les 7 de la tarda al saló de sessions de l'Ajuntament

Durant l'acte es lliurarà el premi del Consell Municipal de les Persones Grans

Redacció

Manresa

Qui fou alcalde de Manresa entre el 2011 i el 2020, Valentí Junyent, pronunciarà aquest dijous el pregó de l’acte institucional del Dia Internacional de les Persones Grans que se celebrarà a l’Ajuntament de Manresa. Junyent pronunciarà la xerrada titulada “Fer-se gran és un privilegi”. Serà a les 7 de la tarda al saló de sessions, on també es lliurarà l’11è premi del Consell Municipal de Persones Grans.

Amb motiu del Dia Intenacional de les Persones Grans s’han organitzat una trentena d’actes que es duran a terme al llarg de tot el setembre amb l’objectiu de donar visibilitat a les persones grans i a les entitats que durant tot l’any treballen per a la ciutat. També generar espais de trobada i de relació a través d’activitats lúdiques i formatives.

Festa a Sant Domènec

Una de les novetats d’enguany és la festa que s’ha preparat per a aquest dissabte a la plaça de Sant Domènec. Durant tot el dia hi haurà una fira d’entitats de persones grans, actuacions musicals, tallers, un espectacle de màgia amb el Màgic Pol, l’actuació de la coral USènior de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i un concert final amb Rubber Soul que convidarà a fer un viatge a l’univers dels The Beatles.

Altres actes inclosos en el programa són una sortida cultural a Montserrat el dia 20 d’octubre, formacions com ara “Em jubilo, i ara què?” o bé “Com podem fer sentir còmodes a les persones grans LGTBI?", la taula rodona sobre “Projectes +65”, una mostra de teatre veïnal, les Rutes del canvi i els Vermuts modernistes, entre moltes altres.

Els actes estan organitzats per l’Ajuntament de Manresa, el Consell Municipal de les Persones Grans i entitats de la ciutat.

