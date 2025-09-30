Manresa acull una jornada per resoldre dubtes i donar suport a la lactància materna
Se celebrarà al CAP Bages i tindrà sessions teòriques i pràctiques
Redacció
El Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Bages-Solsonès ha organitzat per al dimecres 8 d’octubre la III Jornada de Lactància Materna, amb el lema “Prioritzem la lactància materna construint sistemes de suport sostenibles”. L’activitat tindrà lloc a la sala d’educació sanitària del CAP Bages de Manresa, i està adreçada a mares gestants, mares lactants i famílies.
La jornada comnençarà a les 10.45 del matí amb la benvinguda a càrrec de Nàyade Crespo, coordinadora de l’ASSIR. A continuació la metgessa adjunta al Servei de Medicina Interna de la Fundació Althaia Meritxell Royuela, oferirà una xerrada sobre els beneficis de la lactància materna, tant per al nadó com per a la mare.
Durant el matí també hi haurà una sessió pràctica de massatge infantil, a càrrec de la llevadora de l’Institut Català de la Salut (ICS) Anna Vilaseca, per a la qual es recomana portar roba còmoda, una tovallola i oli vegetal.
Per altra part, les llevadores Ana Dorado, de l’ICS, i Alícia Macarrilla i Cesca Aguirre d’Althaia, presentaran els recursos de suport a l’alletament matern que hi ha disponibles al territori, i la llevadora Sabrina Mastropasqua, de l’ICS, parlarà sobre l’impacte mediambiental de la lactància materna i la seva compatibilitat amb la feina remunerada.
La cloenda de la Jornada serà a la 1 del migdia.
La participació és gratuïta tot i que cal inscriure’s prèviament.
La Setmana Europea de la Lactància Materna se celebra cada any a l’octubre amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre la importància de l’alletament i de promoure accions que facilitin el suport a les mares i famílies. És una iniciativa internacional que busca destacar els beneficis de la lactància, tant per a la salut dels infants com per a les mares i el conjunt de la societat.
