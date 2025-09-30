Prop de la meitat d’alumnes de primària i secundària de Manresa són de famílies vulnerables
L’Ajuntament diu a la Generalitat que la situació és d’«emergència social» i que hi ha «desànim» i «enuig» per la supressió d’educadors i integradors socials
Manresa té una mitjana d’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) de tipus B, que són aquelles derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals que dificulten l’accés i l’aprenentatge d’un estudiant, «que s’acosta a la meitat».
Més concretament, a Infantil és del 47,2%, a Primària del 52% i a Secundària del 43,4%. «Això vol dir que la majoria de centres no segregats tenen entre el 30 i el 50% d’alumnat vulnerable, i que els nombrosos centres de complexitat oscil·len entre el 70 i el 95% de NEE-B», s'afirma en una carta signada per l’alcalde Marc Aloy, la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, i el regidor d’Educació, Pol Huguet, que han fet arribar a Esther Niubó, Consellera d’Educació i Formació Professional, i Mònica Martínez, Consellera de Drets Socials i Inclusió.
Es tracta d’un toc d’atenció de l’Ajuntament de Manresa al govern de la Generalitat per la reculada en la presència d’educadors i integradors socials, que ha generat als centres educatius «un fort desànim o directament enuig». La iniciativa municipal arriba dies després que les escoles Pare Algué, Valldaura, La Font i Sant Ignasi es mobilitzessin davant dels Serveis Territorials d’Ensenyament.
El govern de la ciutat considera que aquesta és «una situació d’emergència social».
Cal tenir en compte que a Catalunya un 35% de l’estudiantat entre Infantil-3 i 4t d’ESO, és a dir, entre els 3 i els 16 anys, té Necessitats Educatives Específiques (NEE), un percentatge força menor, que inclou tant les categories B com A.
Quin alumnat es considera NEE A?
Es considera NEE A l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu que estigui afectat per una discapacitat física, intel·lectual o sensorial, o per trastorns de l’espectre autista (TEA), trastorns greus de conducta, trastorns mentals o malalties degeneratives greus i minoritàries, en el cas que la discapacitat, el trastorn o la malaltia comprometi el seu procés d’aprenentatge o dificulti el seu èxit escolar. El curs passat —l’últim del qual hi ha xifres oficials— hi havia identificats 43.366 nens i nenes NEE A.
Quin alumnat es considera NEE B?
L’alumnat NEE B són els nens i nenes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals i alumnat amb o sense necessitat específica de suport educatiu que es troba en una situació de desavantatge educativa en relació amb les condicions bàsiques d’educabilitat, que compromet el seu procés d’aprenentatge o dificulta el seu èxit escolar. Està associada a una situació de pobresa o risc de patir-ne, a manca de recursos socioculturals a les famílies, a l’existència de processos migratoris recents i condició de nouvingut a Catalunya, a la incorporació tardana al sistema educatiu, a la manca de competència lingüística en la llengua vehicular dels aprenentatges o a una escolarització prèvia deficitària i/o a situacions de desemparament o acolliment.
El curs 24-25, l’últim del qual hi ha xifres oficials, hi havia a l’escola catalana 292.380 nens i nenes NEE B.
Menys professionals
En la missiva enviada al govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Manresa comunica «el malestar del conjunt dels centres educatius amb figures socials pels canvis de professionals que han tingut i, molt especialment, d’aquells que han vist reduït el nombre de professionals que tenien».
Asseguren que «una gran part de les direccions dels centres de Manresa ens han manifestat en diverses ocasions que fan una valoració molt positiva de la tasca que desenvolupaven integradores i educadores socials als seus centres, creant uns lligams amb les famílies vulnerables molt més estrets dels que poden assolir les tutores dels infants, acompanyant les famílies en la gestió de tràmits que els són complexos i, sobretot, en moments emocionalment difícils».
«Ha estat molt mal viscut»
Per això, justament, «ha estat molt mal viscut que no hagin pogut mantenir les mateixes professionals». Tampoc s’ha entès la distinció entre integradores per primària i educadores per secundària, quan la feina a fer amb les famílies és semblant o la mateixa.
De fet, els centres que no són tipificats de complexitat, però que igualment tenen una proporció relativament elevada d’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) de tipus B, que són aquelles derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals, que dificulten l’accés i l’aprenentatge d’un estudiant tot i no tenir una discapacitat o un trastorn greu, com és el cas de bona part de la ciutat de Manresa, també voldrien disposar d’aquestes figures.
El govern de la ciutat assegura que «en aquesta situació d’emergència social, que les comunitats educatives percebin una reculada en un recurs tan valorat ha generat un fort desànim o directament enuig».
