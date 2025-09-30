Reconeixen tres projectes innovadors de l’Ajuntament de Manresa
El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals posa com a exemple Manresa Escoles Innovadores, Conciliabus i Emmiralla’t
Redacció
Tres projectes de l’Ajuntament de Manresa han estat distingits pel Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals. Són la xarxa Manresa Escoles Innovadores, el Conciliabus i la campanya Emmiralla’t per combatre la pressió estètica.
El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals és una institució de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals. Reconeixen iniciatives innovadores i de qualitat que posen com a exemple de bones pràctiques que altres ajuntaments poden utilitzar com a referència.
Escoles Innovadores
La xarxa Manresa Esoles Innovadores (MEI) és un espai obert a tot el personal docent dels centres escolars de la ciutat per compartir reflexions pedagògiques, coneixements i bones pràctiques, alhora que es proposen millores per a la ciutat.
Al llarg de cada curs escolar es fan tres trobades centrades en una temàtica específica, amb la participació d’un ponent en cada sessió. Des del 2020, aquesta iniciativa compta amb la participació d’una trentena d'educadors de diverses escoles, incloent-hi escoles bressol, centres d’infantil, primària i secundària, l'escola d'art, el Conservatori de Música, l’escola d’adults i la d’educació especial.
Les sessions proporcionen als centres les eines i els coneixements necessaris per impulsar noves propostes educatives, afavorint la cohesió i la col·laboració entre els centres educatius del municipi.
Conciliabus
El Conciliabus és un servei amb monitoratge que acompanya els infants a l'escola amb l’objectiu de facilitar la conciliació familiar, promovent l’equitat en el repartiment del temps quotidià dels adults i fomentant models de mobilitat sostenible, així com l’autonomia i les relacions socials dels infants.
El Conciliabus ofereix tres modalitats de desplaçament: a peu, amb autobús de les línies urbanes municipals, o amb bicicleta. Aquest servei, que és gratuït i universal, arriba a més de 150 alumnes de sis escoles inscrites i té deu rutes actives. Els diferents agents implicats mantenen una relació directa i fluida gràcies a una comissió vinculada, la qual destaca el vessant comunitari i participatiu de la iniciativa.
Finalment, la campanya Emmiralla’t es va crear amb l’objectiu de combatre la pressió estètica i prevenir els trastorns de conducta alimentària entre els joves, un col·lectiu especialment vulnerable pel que fa a la salut mental.
Per assolir aquest fi, es van engegar nou actuacions i recursos enfocats a fomentar una autoestima saludable i el benestar emocional. Entre les accions destacades hi ha la distribució de la bossa Emmiralla’t als instituts, esplais, espais joves i altres entitats que treballen amb adolescents. Aquesta bossa inclou materials audiovisuals, llibres, jocs, guies i altres recursos per promoure la reflexió sobre la pressió estètica i els trastorns alimentaris.
A més, l’acció “Emmiralla’t al Pius” ha permès que estudiants de 3r d’ESO gravessin vídeos reflexius sobre aquestes temàtiques, compartint experiències personals. Aquestes iniciatives han creat espais de diàleg on els joves poden expressar-se lliurement sobre la pressió estètica i qüestions relacionades, com la grassofòbia, les violències masclistes o el racisme, generant un impacte molt positiu.
Millores i innovació a governs locals
El Banc de Bones Pràctiques va néixer l'any 1999 impulsat per la Fundació Carles Pi i Sunyer amb la col·laboració dels municipis i institucions vinculades al món local. El seu objectiu fonamental és promoure la millora i la innovació en els governs locals. Els instruments per aconseguir-ho són la difusió d'experiències, seguint una metodologia comuna, i la reflexió i l'intercanvi de coneixement sobre polítiques locals.
El projecte es fonamenta en el treball en xarxa entre els ajuntaments de més de cinc mil habitants, la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer i experts dels diferents àmbits de polítiques públiques.
Les fases principals per al desenvolupament del projecte són: l'elaboració inicial d'uns criteris d'avaluació de bones pràctiques, la detecció de bones pràctiques al territori, la seva avaluació i, finalment, la seva difusió.
Altres projectes distingits
Manresa ja compta amb vint-i-tres projectes seleccionats des de l’any 2010.
- Pla de promoció esportiva a l’escola (2010)
- Mercat dels sabors (2010)
- Lots de supervivència (2010)
- Suport i dinamització dels polígons d’activitat econòmica (PAE) (2010)
- Projecte Idees Joves (2010)
- Laboràlia (2010)
- Kursaal. Espai d’Arts Escèniques (2011)
- Programa de mobilitat sostenible als centres d’activitats econòmica del Bages -amb altres municipis- (2011)
- Manresa, Ciutat Amiga de la gent gran (2016)
- Xarxa Perfil de la Ciutat -amb altres municipis- (2016)
- Pamboli. Programa d’alimentació, dieta mediterrània i hàbits saludables (2017)
- Microscopies. Un itinerari de reflexió a través de l’art i el paisatge (2022)
- Espai Amics. Aprofitament d’equipaments públics per a l’atenció a la ciutadania (2022)
- La borsa vermella. Benvinguda menstruació! Projecte d’acompanyament positiu en els canvis corporals i emocionals i en la primera regla (2022)
- Manresa, Ciutat Àgora. Una plataforma en línia de continguts culturals (2023)
- Mou-Teatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social (2023)
- El bosc pensa. Espai d’intersecció entre natura i cultura (2023)
- Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària (2024)
- Aula socioeducativa de català: Empoderament i acollida per a joves nouvinguts (2024)
- Oficina d'atenció a les persones grans de Manresa (2024)
- Xarxa MEI. Impulsant la cohesió entre els centres educatius (2025)
- Conciliabus. Acompanyament en el camí escolar (2025)
- Emmiralla’t. Combatent la pressió estètica (2025)
