La setmana que gairebé ho van aturar tot
Talls de carretera i bloqueig del subministrament de gasolina van posar el país en tensió
Marc Marcè
Al llarg dels anys hem vist moltes vagues, i gairebé totes han tallat carreteres; també hem vist moltes aturades de transportistes. Però ara fa 25 anys, dues mobilitzacions gairebé simultànies van aconseguir deixar-nos (gairebé) sense carreteres i sense gasolina. El motiu de la revolta era, precisament, el preu del carburant en un moment en què l’economia anava bé.
L’última setmana de setembre del 2000 els pagesos i els pescadors mantenien una mobilització conjunta per exigir al govern central mesures per pal·liar l’impacte que la pujada del preu dels carburants estava suposant per a la seva activitat. El seu objectiu era, precisament, impedir que gasolina i gasoil arribessin a les estacions de servei, per tal que la pressió popular davant la falta de subministrament obligués el govern de José Maria Aznar a negociar. Van bloquejar centrals de distribució i els efectes es van començar a notar molt aviat.
El dia 27 al Bages començava a haver-hi estacions sense carburant a la venda. Les mànegues estaven eixutes. Les benzineres consultades per aquest diari temien haver de tancar l’endemà mateix, perquè els bloquejos havien causat molta alarma i tant camioners com particulars estaven anant en massa a omplir els dipòsits.
La vaga de pescadors tenia també un efecte directe sobre les peixateries, que s’estaven quedant sense producte fresc. El mercat del peix de Mercabarna va tancar, i a Manresa feia un parell de dies que no tenien gènere.
El dia 28 la inquietud per la falta de gasolina ja era palpable però, curiosament, la circulació de cotxes no va disminuir. Consultada per aquest diari, la Policia Local de Manresa va explicar que no s’havia detectat una disminució del trànsit. En contra del que s’hauria pogut pensar, els conductors no van actuar preventivament per estalviar gasolina pel que pogués passar. O no tenien més alternativa que agafar el vehicle privat, o no creien que la interrupció del subministrament pogués tenir efectes gaire permanents. Devien fer cas de la Federació Catalana d’Estacions de Servei, que va assegurar que si no podien obtenir el carburant per les vies habituals el portarien d’on fes falta.
No va caldre. El dia 29 la Policia Nacional es va presentar a les distribuïdores bloquejades i s’hi va obrir pas a bufetades. Al vespre, només la de Lleida, controlada per Unió de Pagesos, continuava aïllada. La resta tornaven a treballar i els primers camions cisterna anaven arribant a les gasolineres assedegades. Els seus propietaris auguraven que hi haurà molta feina l’endemà i molt poca els dies següents, perquè tots els conductors anirien a omplir el dipòsit fins al capdamunt i no hi haurien de tornar fins al cap de setmana.
I quan semblava que tot es normalitzava, van arribar els col·lapses de camions. La vaga de transportistes, convocada gairebé al mateix temps i per la mateixa raó, va tallar carreteres arreu i va provocar unes concentracions de camions aturats mai vistes fins llavors. El dia 3 d’octubre el tram manresà de l’Eix transversal es va convertir en un pàrquing gegant amb més de 400 camions aturats . A Castellgalí n’hi havia un centenar més aturats a la C-55, i uns seixanta a Guardiola de Berguedà.
La vaga començava a generar problemes en la producció de moltes empreses i els ciutadans aturats a les carreteres eren un clam. L’endemà mateix, el dia 4, el govern va fer concessions suficients i el daltabaix es va acabar. n
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament