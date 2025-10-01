Atenció als canvis de circulació al centre de Manresa
El carrer Carrió i el Canonge Montanà canvien de sentit, i s'obre tota la prolongació Guimerà
Nova tongada de canvis de circulació al centre de Manresa relacionats amb les obres per convertir el carrer Guimerà en illa de vianants. Des d’aquest dimecres al migdia ja es pot circular per tota la prolongació del Guimerà, mentre que els carrers Carrió i Canonge Montanyà inverteixen el sentit de circulació. És el canvi més notable que s’ha posat en marxa.
El trànsit de vehicles al carrer Canonge Montanyà i al carrer Carrió, entre el carrer de l’Era de l’Esquerra i el Guimerà, serà només en sentit Guimerà. Fins ara era a l’inrevés. Els vehicles que circulin pel carrer Saclosa, ara de baixada, provinents del carrer Bruc podran circular en direcció a carrer Cardenal Lluch o bé en direcció al carrer Carrió. Finalment, els vehicles que circulin pel carrer Era de l'Esquerra podran circular en direcció a la carretera Cardona o bé accedir a carrer Canonge Montanyà.
Aquests darrers dies ja s’ha treballat per senyalitzar els canvis. Així per exemple s’ha canviat de cantó tota l’àrea d’aparcament de la zona blava. Si fins ara era a la banda dreta, en direcció a la plaça Independència, ara s’ha traslladat a l’esquerra. També la zona de càrrega i descàrrega. Als habitatges del carrer s’han repartit circulars informant dels canvis de trànsit.
També aquest dimecres s’ha obert el trànsit tot el tram de la prolongació del carrer Guimerà, obra que s’ha fet en dues fases. La darrera és la que va del Carrió fins al nus que formen els carrers Barcelona, Bruc i Alcalde Armengou, que serà només de pujada. També es podrà anar cap al Carrasco i Formiguera, que restablirà el trànsit i estacionament habitual de vehicles.
En aquest tram de la prolongació Guimerà, que és on a partir d’ara aniran a parar els vehicles que passin pel Carrió, només quedarà per urbanitzar una illeta al mig i part de la vorera de la mateixa cantonada amb Carrió.
A més a més, al carrer Alcalde Armengou s'eliminarà el carril de circulació entre els carrers Pujolet i Bruc, en sentit cap a aquest darrer. Així, els vehicles procedents del carrer Pujolet hauran de continuar pel carrer Ginjoler o el carrer Alcalde Armengou en sentit pujada cap al carrer Lleida.
Tots aquests canvis són fruit de la nova reordenació del trànsit al centre de la ciutat lligada al projecte per convertir el Guimerà en una illa de vianants. Les modificacions, doncs, es mantindran un cop finalitzi la transformació del Guimerà i els seus entorns, i també afectaran les línies i parades del bus urbà.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya