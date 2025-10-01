El funeral per la veïna de Manresa víctima de l'accident de la C-58 serà el 4 d'octubre
La cerimònia de comiat de Rosa Margarit Mas, de 76 anys, tindrà lloc al tanatori Mémora, a dos quarts d'onze del matí
Redacció
El funeral de comiat de Rosa Margarit Mas, la veïna de Manresa de 76 anys que va morir aquest dimarts en un accident de trànsit a la C-58, a Vacarisses (Vallès Occidental), tindrà lloc el 4 d'octubre, al tanatori de la funerària Mémora, a dos quarts d'onze del matí.
La dona conduïa en direcció Terrassa quan va topar amb un camió, a l'altura de Vacarisses, per circumstàncies que s'investiguen. Els serveis d'emergències van rebre l'avís per l'accident a les 2 de la tarda al quilòmetre 28,2, a l'altura de l'abocador de Cardús. Pel que fa a l’afectació viària, la C-58 es va tallar temporalment i es va desviar el trànsit per la C-16. Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
112 persones han perdut la vida a les carreteres
Des de principi d'any, 112 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons el Servei Català del Trànsit. Entre les víctimes mortals cal destacar l'elevat nombre de motoristes: 34. Aquest col·lectiu és un dels que presenta més sinistralitat durant els últims anys, i periòdicament s’activen campanyes policials per a prevenir-la. Entre els usuaris més vulnerables, també cal destacar la mort d'onze vianants atropellats i quatre ciclistes a la xarxa de carreteres interurbana.
