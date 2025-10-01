Manresa celebra el privilegi d’envellir
Emotiva i reivindicativa celebració del Dia Internacional de les Persones Grans
L'alcalde Valentí Junyent (2011-2020) alerta que «fer-nos grans és un privilegi»
Fina Dordal rep el premi del Consell Municipal de les Persones Grans
Persones grans, grans persones. Segur que no sempre es compleix, però també és segur que ni volent fer-ho expressament ningú se’n pot deslliurar del tot de l’experiència i el coneixement que comporta anar sumant anys. La jornada per celebrar-ho conjuntament és l’1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, i a Manresa l’acte institucional per commemorar-ho va tenir dos protagonistes: L’alcalde de Manresa en el període 2011-2020, Valentí Junyent i Torras, i la presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Fina Dordal i Pujadas.
L’onzè Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa va ser per a Fina Dordal i Pujadas, que el va rebre emocionada.
Fina Dordal és una persona conegudíssima, que va passar la major part de la vida laboral a Regió7, on va deixar una profunda empremta, i que un cop jubilada, inquieta i compromesa com és, va passar a formar part i després dirigir la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.
Dordal ja va ser mereixedora l’any 2021 del Premi Maria Casajuana que atorga la secció local d’ERC de Manresa i el Jovent Republicà.
Durant l'acte, va passar un fet excepcional. Corpresa, es va quedar sense paraules. Només va dir que el guardó que rebia «molts altres també se’l mereixen. Per a mi és un gran honor. I res més».
No va dir res més a l’hora de rebre la distinció de mans de l’alcalde Marc Aloy i Guàrdia, però sí que va parlar abans com a representant de la Coordinadora, que presideix des del 2012 i que creada el 1983 va ser una de les pioneres de Catalunya. Va enumerar el munt d’activitats que ofereix l’entitat per afrontar una etapa de la vida encara plena d’estereotips que cal trencar.
No jubilar-se de la vida
Valentí Junyent, per la seva banda, va començar recordant que a Catalunya hi ha 1,5 milions de persones de 65 anys o més, un 20%.
Un percentatge que continuarà augmentant i al qual cal donar resposta tenint molt present que «ser pensionista no vol dir ser un jubilat de la vida». Es va referir al llibre de la psicòloga Maria Jesús Comellas Carbó «Soc gran i encara puc» per plantejar que «el repte és gaudir», en la seva ponència «Fer-nos grans és un privilegi» amb la qual es va inaugurar una nova edició de les Aules de les Persones Grans.
Junyent va defensar la necessitat d’afrontar el dia a dia i el futur «amb positivisme mentre tinguem el privilegi de viure» per sobreposar-se al tracte estereotipat que es dona molt habitualment a les persones grans. «Se les tracta com fa 100 anys». Això vol dir que se les infantilitza, que són víctimes d’un llenguatge edatista quan la realitat és que «les seves capacitats no desapareixen amb la jubilació».
Junyent va recordar que «el que no s’anomena amb dignitat s’invisibilitza i es devalua», un error quan hi ha un gran percentatge de població que es troba en el moment del «ara puc fer i tinc temps per a». Junyent va encoratjar l’Ajuntament a fer realitat la residència pública del Xup que es va impulsar quan ell era alcalde. «Cal desencallar el projecte», va dir després de reconèixer que el fet que l’equipament encara no s’hagi pogut materialitzar «em fa sentir malament».
La memòria per no perdre mai el rumb
L’alcalde Marc Aloy va recollir el guant i va avançar que esperava que una pròxima visita amb el govern de la Generalitat «ens porti bones notícies» pel que fa al reivindicat equipament.
Aloy va tenir paraules de reconeixement i agraïment tant per a Junyent com per a Dordal i l’activista recentment traspassat Víctor Feliu. Va lloar la serenitat i valentia de totes les persones que aporten a la ciutat «la memòria per no perdre mai el rumb».
