Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés
L'empresa que manté la concessió només va obtenir 0,25 punts més que la recorrent, tot i l'existència d'algun "error" en el plantejament, reconegut pel Tribunal Català de Contractes
Monbus mantindrà durant quatre anys més la línia Manresa-Barcelona un cop la Generalitat ha desestimat el recurs que va presentar Sagalés, una de les tres companyies de transport de viatgers que optava a la concessió.
La mesa de contractació va resoldre que l'oferta de La Hispano Igualadina, propietat de Monbús, era la millor en la relació qualitat-preu. Sagalés va interposar recurs a la decisió al·legant que la valoració que va efectuar la mesa de contractació va ser “arbitrària i manifestament errònia”, motiu pel qual va sol·licitar la nul·litat de l’adjudicació.
Sagalés va qüestionar alguns dels criteris a l’hora de puntuar l’oferta de Monbus en alguns apartats. Entre altres “defectes en la valoració” va citar que l’empresa guanyadora no garantia la integració efectiva del sistema de venda i validació de la T-Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Això li impediria garantir el comptage dels passatgers en temps real. En canvi, va rebre la màxima puntuació en aquest apartat.
Una diferència de 0,25 punts
Segons Sagalés, són motius clarament objectivables. Per a tribunal, però, s’ha de descartar qualsevol mena d’arbitrarietat en la valoració de les ofertes, “la qual es troba degudament motivada”. Monbus només va obtenir 0,25 punts més que Sagalés al còmput final.
De la lectura de la valoració tècnica emesa pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, es desprèn que en destaca l’alt nivell de concreció i detall que els reconeix l’avaluador, el qual evidencia els elements positius i negatius de cadascuna de les propostes.
En aquest sentit, a la recurrent li reconeix la realització d’una anàlisi del servei actual i la descripció d’eines corporatives per a la planificació dels serveis, l’increment del servei en hores punta i la millora de l’oferta en la línia exprés (e22) Manresa-Barcelona els dissabtes, diumenges i festius, també l’oferta de 2 vehicles de reserva addicionals i el detall en la coordinació del servei amb la resta de línies comarcals i intercomarcals, si bé, li retreu la manca “d’alguna anàlisi referent a alternatives de recorreguts i/o parades”.
De l’adjudicatària en destaca la proposta d’ajustament d’horaris i l’anàlisi “pormenoritzada” dels intercanvis amb altres línies que transcorren en els diferents municipis per on ho fan les que constitueixen l’objecte de la licitació, si bé posa de manifest que en relació amb les línies interurbanes només n’analitza 3 i comet un error en una. Confon la línia de Sant Joan-Súria-Cardona amb la de Solsona-Cardona-Manresa-Barcelona.
D’altra banda, li valora positivament les millores en els itineraris proposades, amb l’excepció de la parada en l’estació de rodalies de Renfe en la citada línia e22. Igualment, destaca la proposta de millora de la connexió amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i l’establiment de parades a demanda nocturnes, malgrat que no aporti el conveni de col·laboració amb l’empresa proveïdora Nemi. També, li reconeix les millores ofertes en les freqüències de servei i en les places assegudes, com el grau de detall de les eines informàtiques de planificació.
L’informe del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic conclou que ambdues ofertes reben una qualificació positiva per part de l’òrgan de contractació, i la diferència de 0,25 punts resideix en l’oferiment d’alternatives o millores en els 20 recorreguts i les parades que Monbús sí que planteja, mentre que Sagalés, no.
Amb aquesta resolució s’aixeca la suspensió automàtica de l’adjudicació. Queda oberta la via de presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El valor del contracte puja a poc més de 12 milions d’euros.
