Cues a les proves gratis a Manresa de pressió arterial, colesterol, glicèmia i estudi de la pell
Quaranta farmacèutics voluntaris de la ciutat realitzen avui les mesures a la plaça Sant Domènec
"M'ha sortit tot bé", així de contenta estava Laura Mancera després de participar en la campanya “La meva farmàcia, la meva salut” impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i la farmacèutica Sandoz, amb la col·laboració de CaixaBank i el suport de l’Ajuntament de Manresa.
Havia hagut de fer cua en una carpa exterior habilitada com a sala d'espera amb pantalla inclosa en la qual farmacèutics orientaven els participants en les proves que més els convenien i que es realitzen en un tràiler de grans dimensions preparat amb tot el material necessari i atès pels professionals de les farmàcies de Manresa que col·laboraven en la campanya. En total més de 40 distribuïts en torns. A l'exterior s'esperaven una dotzena de persones.
Amb 38 anys, Laura Mancera es desplaçava amb bastó i un caminador a causa dels problemes d'esquena que pateix. Explicava que "hi ha tot de serveis que ofereixen les farmacies, a banda de mesurar la pressió arterial, i que són molt desconeguts com un text de pell o la composició de la massa del cos, i hi ha una aplicació, La Meva Farmàcia, per saber quines serveis ofereixen les farmàcies que la tenen i que permet anar adjuntant el resultat de les proves".
La unitat mòbil va començar a funcionar dimecres, com ja va informar Regió7, i avui dijous atendrà fins a les 14.00 h i de 16 a 18:30 hores.
"Eines que ens guien"
Assumpta Oltra, de la Farmàcia Oltra de la Muralla del Carme oferia dins de la unitat mòbil servei de dermoanalitzador que és una de les eines que ens guien a l'hora d'aconsellar cremes i tota la rutina facial, entre d'altres. Una altra eina permetia realitzar dos tipus de test Cobas, un per a l'Hemoglobina glicada, que mesura la glucosa durant tres mesos per saber la tendència a la diabetis de la persona. No és la glucosa del moment, que és un altre tipus d'anàlisi. "Per una altra banda, podem mirar el perfil lipídic, el colesterosl bo i dolent. La visió global és un avantatgee".
La presentació davant dels mitjans de comunicació va anar a càrrec de Jordi Casas, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; Mercè Barau, Vocal d'Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i Anjo Valentí, regidor de Salut i Esports de l'Ajuntament de Manresa.
"Prevenir la malaltia"
Casas va explicar que iniciatives com la de Manresa ja s'ha portat a terme també a Igualada, el 7 i 8 d'octubre, i amb posterioritat a Cornellà, Vilafranca, Terrassa, Sabadell, L'Hospitalet, Badalona, Granollers, Pineda de Mar i Vic. Manresa és la segona ciutat on es realitza. La primera va ser Mataró. L'objectiu és "acostar a la ciutadania totes aquelles actuacions que els farmacèutics comunitaris, a través de la xarxa de farmàcies, duent a terme per promocionar la salut i prevenir la malaltia", va assegurar.
També es va explicar com funciona l’aplicació La Meva Farmàcia, on els pacients poden consultar els seus resultats de salut de manera digital.
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat