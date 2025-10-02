Definir el paper del pilar fonamental de la comunitat gitana
Un dels principals reptes del poble gitano és trobar quin rol haurà de jugar la dona en una societat cada vegada més complexa
La dona és el pilar fonamental de la comunitat gitana. Com en moltes altres cultures, històricament ha estat lligada a la cura familiar i de la llar, però d’ençà de la seva incorporació generalitzada al mercat laboral, ha hagut d’enfrontar-se a una nova realitat: el que s’ha anomenat la doble presència. Un concepte que descriu el fet que recaiguin sobre una mateixa persona les obligacions de l’entorn assalariat i les de l’entorn familiar, una realitat "que afecta el poble gitano, però que és estructural i ho fa de manera similar a la resta de població" explicava la doctora en antropologia Ana Giménez en una taula rodona on precisament es debatia quin paper ha de jugar la dona gitana en l’actualitat.
Un acte que a més de l’antropòloga, que va ser la primera dona gitana en signar una tesi doctoral a Espanya, va comptar amb la participació d’una altra referent de la comunitat a la ciutat: Mercedes Giménez. Ella, sense la possibilitat d’estudiar quan era jove "com a conseqüència de les mentalitats de fa anys", va haver de reinventar-se i una vegada es va establir a Manresa, va aconseguir la qualificació necessària per convertir-se en auxiliar d’infermeria i ser una de les professionals que treballa al servei de cures a domicili de Sant Andreu Salut.
Totes dues han aconseguit sentir-se realitzades en l’àmbit professional, però ho han fet mitjançant camins molt diferents. Això sí, amb una dificultat comuna: la seva ètnia. Totes dues han patit algun episodi de discriminació, com quan l’Ana, en determinats congressos, veia com els seus col·legues se sorprenien perquè consideraven que no encaixava a un entorn al qual pertany. O la Mercedes, que d’inici ha d’aguantar males cares de les mateixes persones que després demanen que sigui ella qui les atengui a casa.
Totes dues, però, coincideixen que "hi ha racisme, sí, però també molt bona gent que t’ajudarà, i el més important és que com a comunitat continuem impulsant les nostres filles que estudiïn i es realitzin. Si ets bo no importa el teu origen".
