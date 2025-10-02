Desenes de persones clamen per Palestina a Manresa
La Policia Local ha tallat el trànsit al passeig a alçada de la plaça Espanya i la manifestació s'ha traslladat al davant comissaria de Policia Nacional
Desenes de persones s'han concentrat a la plaça Espanya de Manresa aquest dijous a la tarda per donar suport al poble palestí. Els manifestants criden consignes per la llibertat de Palestina. També consignes titllant Israel d'assassí. Molts dels assistents hi han anat amb pancartes. Al capdavant, una que diu Ni set a vada ni sang a Gaza, demana boicot a ICL.
La Policia Local ha tallat el trànsit al passeig a alçada de la plaça Espanya i la manifestació s'ha dirigit davant comissaria de Policia Nacional, custodiada per efectius dels Mossos d'Esquadra.
