Manresa acull una jornada de sensibilització sobre l'esclerosi múltiple
Diumenge al matí al parc de l'Agulla hi haurà una gimcana simulant els símptomtes de la malaltia
L’Associació Grup Esclerosi Múltiple del Bages i Moianès, agrupEM, organitza per aquest diumenge 5 d’octubre una jornada per donar visibilitat a la malaltia. Se celebrarà durant tot el matí al parc de l’Agulla amb el lema ‘Fes-te visible per l’esclerosi múltiple’.
A les 10 del matí es donarà la benvinguda als assistents. La inauguració formal anirà a càrrec del regidor d’Esports i Salut, Anjo Valentí, i de la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs.
Posteriorment hi haurà una xerrada sobre els símptomes invisibles de l’esclerosi múltiple. De les 11 a la 1 del migdia s’ha programat una gimcana amb proves i activitats que simulen aquests símptomes. També hi haurà una exposició amb temàtica sobre la malaltia i a 2/4 de 2 es clourà la jornada.
Per participar-hi cal inscriure’s a la pàgina web www.agrupem.cat. El preu és de cinc euros que es destinaran exclusivament a l’associació. L’acte és organitzat per agrupEM, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i el Parc de la Séquia.
L'esclerosi múltiple és una malaltia del sistema nerviós que pot provocar importants discapacitats en les persones afectades i que genera grans cavis en la vida de l'afectat i les persones que l'envolten. L’associació agrupEM té la seva seu al Centre Hospitalari de Manresa. Organitza xerrades, trobades, activitats diverses.
