ENTREVISTA | PEP ALIGUÉ CAPSADA Propietari del restaurant Aligué de Manresa
Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
Viu amb il·lusió la reobertura d’un local emblemàtic en un entorn cada vegada més difícil
Marc Marcè
Fill i net de restauradors, Pep Aligué (Manresa, 1975) dirigeix el restaurant familiar al barri del Guix de Manresa amb tot el bagatge que li ha donat haver gestionat establiments com el Sibar, el Sibar de Barcelona, el Sivins, la Torre Busquet i un restaurant a Valladolid. Continua elaborant vi, però la seva atenció està centrada ara en l’establiment on té les arrels i per al qual és la tercera generació.
Obert durant 63 anys, tancat durant quatre per la covid i reobert en fa un. Com va l’Aligué?
Molt bé. Un bé tranquil. Jo estic feliç. Poder tornar a obrir casa meva m’ha fet molta il·lusió. Pensa que els meus fills, que eren molt petits durant la covid, no havien pogut veure can Aligué obert sent-ne conscients. Ara ja ho poden fer. I aquesta il·lusió l’he vist també en molta de la gent que ha vingut durant aquest any; estan contents de tornar, i n’hi ha que s’emocionen recordant el que han viscut aquí. Hem actualitzat algunes coses, però sense modificar el que érem. Estem recuperant una manera de fer cuina catalana que és la que ha donat sentit als restaurants que més arrelats han estat a les ciutats d’aquest país. Quan dubto, procuro fer el que havíem fet sempre.
La seva activitat s’ha centrat a l’Aligué després d’haver tocat moltes tecles simultàniament. Com ha anat aquest canvi?
La vida són vivències i estic molt content amb el que faig ara. M’apassiona emprendre, però la societat ha canviat i jo, que sóc molt aficionat a observar l’evolució de les coses, m’he adaptat a l’evolució que ha fet la societat. Hem nascut per adaptar-nos.
En què ha consistit aquesta evolució?
Per exemple, als restaurants durant molt temps vàrem fer un munt d’hores. Avui ningú no les faria. Quan jo vaig començar, a l’Aligué teníem cambrers que feien doble jornada, al tèxtil i aquí. Abans obríem sempre. Ara és inimaginable. Ara tenim una ambició més tranquil·la i la gent vol conciliar, sense treballar diumenge i dissabte al vespre. A la primera divisió els restaurants tanquen els diumenges fa molts anys.
Què més ha canviat?
Han pujat molt els preus i també han canviat els models. Els grans restaurants abans feien de tot, i ara ja no és possible. Ara, per exemple, a França el més interessant ja no són els grans restaurants, sinó els bistrós, portats per una parelleta i un parell de persones que els ajuden, com a màxim. També s’ha complicat molt la normativa del sector i hi ha tantes coses a controlar i a pagar que emprendre s’ha tornat molt difícil. El Bages és una terra de grans emprenedors, però cada vegada els ho compliquen més. Ara, que neixin projectes d’èxit que arribin a tenir tres-cents treballadors ho veig molt difícil. Quan algú vol emprendre l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes.
I el client?
Veníem d’una època en què el que més buscava la gent en un restaurant era el menjar, i barrejaves els públics. Teníem clients amb granota blava al costat d’algú amb corbata, i una carta amb el menú plastificat a dins. Divendres, dissabte i diumenge teníem sempre les mateixes famílies. Ara, en canvi, les parelles o les famílies fan moltes coses i molt més diverses que abans. A partir del canvi de segle es va anar imposant la segmentació, l’especialització, i es va anar afegint als restaurants la dimensió d’oci. Al vespre, molta gent vol un ambient desenfadat amb unes tapes per picar i una ampolla de vi, per reunir-se, no pel menjar.
Manresa és un bon lloc per tenir un restaurant?
Jo crec que a Manresa hi falten vint coses xules que animin la ciutat en general. L’Aligué n’és una. Necessitem botigues obertes i que el Barri Antic no sigui un barri vell.
La tendència està capgirant-se de la moda sofisticada de la ‘bullitis’ a la cuina més lligada al producte?
A veure, primer s’ha de dir que el Ferran Adrià és un geni que ha fet coses increïbles, ha prestigiat la cuina, hi ha aportat tècniques i l’ha obert. Ha fet moltíssim per Catalunya. Però també hi ha una cara B, que és que hi ha hagut molts que han intentat fer el que ell feia sense acabar d’entendre-ho. Després de la crisi, el pèndol ha girat una mica cap al producte, però una cosa tampoc no està totalment oposada a l’altra.
Tripadvisor i reviews de Google. Una dictadura invisible?
Abans els dictadors ens els imposaven, i avui els votem. Així han canviat les coses. Jo no feia gaire cas de tot aquest món, però com que intento veure les coses en positiu procuro fixar-me en les coses bones que s’hi diuen. Si s’utilitza per escopir no m’interessa. Amb l’edat aprens a conviure amb tot.
El plat que li estan demanant més?
Al matí, als esmorzars, cap i pota. Al migdia, cloïsa amb mongetes.
El seu plat que demanaria per a vostè?
Tripa de bacallà amb cigrons.
A quin restaurant li agradaria estar, ara mateix, en comptes de fent aquesta entrevista?
Al Lera, de Zamora. Demanaria ‘ancas de rana con pisto’.
