Diversitat
El poble gitano de Manresa entoma el repte de trobar referents universitaris
La Unió Gitana de Manresa calcula que a la ciutat hi ha, com a mínim, mig miler de persones d’aquesta ètnia
Una de les prioritats de la comunitat és donar-se a conèixer per trencar amb els prejudicis encara latents
Per trobar els primers indicis de presència estable de comunitat gitana a Manresa ens hem de remuntar més de 300 anys. A partir d’aleshores la convivència amb els seus veïns ha estat profitosa per la ciutat, teixint una relació que els ha permès compartir part de la història recent. Però aquesta llarga relació no amaga algunes de les problemàtiques a les quals encara s’ha d’enfrontar la comunitat: començant per les baixes taxes d’obtenció del graduat escolar (l’ESO) i lluitar per trobar cada vegada més referents amb estudis universitaris.
Però comencem per l’inici. Els primers textos que documenten la presència estable i continuada del poble gitano a la ciutat de Manresa daten del primer terç del segle XVIII, fa una mica més de 300 anys. Un període que va coincidir amb una de les grans persecucions que va patir la comunitat: la Gran Batuda, també coneguda com el Baró Estardipen. El primer intent d’extermini físic i cultural del poble gitano. Unes restriccions que han arrossegat conseqüències en l'actualitat, ja que es castigava a tothom qui es comuniqués en romaní, la llengua de la comunitat, i és per això que la gran majoria de la comunitat a l’Estat no parla la seva pròpia llengua.
Les famílies gitanes que van arribar en primera instància a Manresa i es van instal·lar al voltant del carrer de Sant Marc, als peus de la Cova de Sant Ignasi. Aaron Giménez és descendent d’una d’aquestes primeres famílies a establir-se a la ciutat, la família Cortés: «Tenim enterrat el meu rebesavi, que la meva mare, de 65 anys, no va arribar a conèixer...». Giménez és graduat en sociologia, treballa al departament de Drets Socials de la Generalitat, concretament a la Unitat del Poble Gitano, i és membre actiu de la comunitat a Manresa.
Una comunitat que no només s’ha hagut d’enfrontar a les persecucions institucionals, sinó que també s’ha transformat a causa de la constant evolució tecnològica. Prova d’això és la metamorfosi que van experimentar amb l’arribada de la industrialització i mecanització del camp, que truncava una de les activitats econòmiques principals de la comunitat: la doma de cavalls. «A partir d’aleshores, van obrir-se lloc a sectors com el dels mercats ambulants, però també en la compravenda d’antiguitats o materials preciosos» exposa Giménez, que té l’exemple d’un familiar diferent per cadascuna d’aquestes reconversions.
El dilema de la distinció censal
A Manresa, i en general a gran part de l’Estat, no existeix un cens que distingeixi per ètnia, a diferència d’altres països, com els Estats Units. Una realitat que presenta un dilema: «si no sabem les estadístiques reals, no podem fer polítiques adreçades a la comunitat. Però alhora soc conscient del mal ús que històricament s’ha fet d’aquestes dades». Segons dades de la Unió Gitana de Manresa, la comunitat està formada, com a mínim, per 500 persones.
Dades que no es van començar a recopilar fins a mitjans del 2021 a causa de la pandèmia: «gran part de la població gitana a Manresa va patir molt durant el confinament. I el Joan García, president de la Unió Gitana de Manresa, es va començar a posar en contacte amb bancs d’aliments per donar suport a la comunitat». Això va posar l’entitat al mapa, que amb l’Ajuntament de Manresa va apostar per fer «una diagnosi real de la situació del poble gitano a Manresa, i d’aquesta manera fer-lo més present a la política municipal».
Prova d’aquest compromís és que des d’aleshores cada 8 d’abril -el Dia Internacional del Poble Gitano- es penja la bandera romaní al balcó del consistori. Però que s’assoleixin millores no vol dir que la feina estigui feta, «encara hem de donar a conèixer la nostra cultura. Perquè si se’ns coneix, la població deixarà de tenir prejudicis».
Però si ha d’escollir una problemàtica, Giménez ho té clar: la manca de progrés escolar. Les xifres que es tenen són les recopila la Fundación Secretariado Gitano, ja que torna a ressorgir el dilema de no tenir dades oficials. Segons aquesta institució, l’any 2018 només el 17% de les persones gitanes havien completat l’ESO en comparació del 77% de la població general. Una xifra que, segons aporta el manresà, «ha millorat lleugerament en l’actualitat», encara que la diferència continua sent «una barbaritat». Si es compara poder acreditar un graduat universitari, el salt és encara major: 3,15% entre la població gitana per més del 40% entre la general.
«No et puc dir que anem bé en aquest aspecte, perquè la veritat és que anem molt malament», reconeix el sociòleg manresà. Així i tot, «cada vegada es fa una aposta més important amb l’objectiu de canviar aquesta tendència», i prova d’això és l’impuls dels cursos d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, ja que «molta gent de la meva generació -té 33 anys- no vam completar de joves tot l’itinerari formatiu».
Cada història té les seves peculiaritats, però la de l’Aaron Giménez és certament representativa del que passava a molts joves de la comunitat: «De petit no m'anava malament a l’escola, però no vaig continuar perquè no tenia referents. No veia gitanos que estudiessin i entenia que no era per mi, no volia ser l’extraterrestre de la família». Però la manca de formació el limitava en el seu desenvolupament professional, «i aleshores, sense oportunitats, t’agafes allà on pots». Va ser llavors, trepitjant la facultat, quan va ser conscient d’una realitat que desconeixia: «Em trobava gitanos i gitanes que tenien carrera i que per això no ho havien deixat de ser, potser ho eren més i tot».
Ara, però, «no acabar l’ESO és impensable per la gran majoria de les famílies. És un primer escull que tenim superat, però hem de continuar fent passos per millorar la situació». Una tasca on serà clau la figura dels referents dins de la mateixa comunitat: «Aquí a Manresa vam fer un curs GESO -el que equival a l’ESO- i una de les persones que el va assolir, l’Emilio, em va veure a mi, que li feia de professor, i es va animar a estudiar. Va fer el Batxillerat i aquest any començarà Administració i Direcció d’Empreses (ADE) a la FUB. Si et dic que tothom vol ser advocat t’enganyaré, però la veritat és que aquesta realitat ja està canviant».
