El pont de Sant Francesc de Manresa es talla al trànsit per culminar els treballs de rehabilitació
Aquest dissabte, entre les 9 del matí i les 6 de la tarda, no s'hi podrà circular
Aquest dissabte el pont de Sant Francesc estarà tallat al trànsit entre les 9 del matí i les 6 de la tarda.
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha informat que es duran a terme els treballs finals en el marc de les obres de rehabilitació del pont que s’ha dut a terme els darrers mesos. Ubicat a la carretera C-37z, la que mena cap al Xup, aquest treballs requeriran el tall del trànsit de vehicles.
Caldrà que els vehicles utilitzin la ruta alternativa del pont de la Reforma, el de la Renfe.
Vuit mesos d'obres
El gener passat el pont també es va tancar al trànsit. En aquesta ocasió per dur a terme obres de rehabilitació i per fer més amples les voreres per a vianants. Es va reobrir l’agost passat després de vuit mesos de treballs.
L’actuació, amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, va anar a càrrec del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Va consistir en la rehabilitació integral del pont i en l’eixamplament de l’estructura per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat, i afavorir la seguretat viària, amb noves voreres d’1,50 metres d’amplada.
Els treballs van permetre, també pal·liar els efectes de l’envelliment de l’estructura, renovar el ferm de la calçada, les baranes i els elements de drenatge, i millorar la seguretat, amb nous llums led, passos de vianants i nova senyalització.
El pont de Sant Francesc, declarat Bé Cultural d’Interès Local, discorre sobre el riu Cardener i té una longitud de 107 metres. Consta de cinc voltes i de quatre piles. Va entrar en funcionament el 1900, i es va eixamplar a la dècada dels anys 20 del segle passat. Durant la Guerra Civil va patir desperfectes que es van reparar, però ja fa anys que les seves condicions no eren les òptimes.
Amb els darrers detalls que s’han d’enllestir aquest dissabte, els treballs de rehabilitació i millora s donaran definitivament per conclosos.
