Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa
El poble gitano ha sabut obrir-se lloc en diversitat de sectors econòmics i socials per trencar amb els estereotips que encara els persegueixen
CORAL VÁZQUEZ
La Coral Vázquez destaca com a emprenedora i empresària. És la propietària de la rostisseria Cal Truquet al carrer de Sant Cristòfol. Paral·lelament, quan la seva parella va necessitar tornar a estudiar, va sacrificar part del seu temps plegats per compensar els ingressos als quals renunciaven durant els quatre anys que es formava, però durant el quals continuaven tenint la necessitat de tirar endavant una família amb tres fills. En paral·lel, s’ha convertit en una referent a la comunitat gitana evangelista a tota la ciutat.
JESÚS CORTÉS
En Jesús Cortés és l’exemple de persona de la comunitat gitana que ha sabut donar tracció al negoci de la compra-venta i l’empenyorament. Amb ganes i, sobretot, honestedat, ha assolit l’èxit. Prova d’això és que l’any 2023, el cos de Mossos d’Esquadra li van donar la medalla de bronze amb distintiu blau. Un guardó que se li va atorgar perquè aquest va comprar sense saber-ho una peça d’or robada, i malgrat que ja havia passat el període de temps perquè les autoritats el poguessin recuperar, la va retornar als seus propietaris.
JOAN GARCIA
En Joan és el fundador de la Unió Gitana de Manresa, una entitat creada el 2008 i que ha contribuït a millorar la qualitat de vida de tota la comunitat a Manresa. Durant la pandèmia, va ser un puntal perquè la gran majoria de població gitana és autònoma, i durant el confinament van tenir problemes econòmics. La seva tasca transcendeix la representació del poble gitano a la ciutat, ja que treballa activament amb el suport del consistori per trencar els estereotips negatius que encara planen damunt de la comunitat gitana.
LUNA GIMÉNEZ
Originària de Barbastre, la Luna Giménez es va traslladar a Manresa després de passar per Balaguer i convertir-se al protestantisme. Va ser la principal artífex que gran part de la comunitat gitana a la ciutat combregui amb l’evangelisme. Un procés que va ser llarg i que va topar amb la negativa inicial, però que a poc a poc va anar calant entre la població. D’inici només eren sis a l’església, i amb els seus estalvis sufragava tots els costos que no es podien cobrir només amb la recaptació que s’aconseguia durant els caps de setmana.
