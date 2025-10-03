Un 70% dels nous alumnes de la UVic-UCC l’han triat en primera opció
La universitat inaugura el curs reafirmant el seu paper referent al territori
REGIÓ7
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (Uvic-UCC) ha inaugurat aquest divendres al matí el curs acadèmic 2025-2026 amb un acte que s’ha fet al Paranimf de la universitat, a Vic.
Ha presidit la inauguració de curs Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, acompanyat per Albert Castells, president de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i alcalde de Vic; Miquel Soriano, director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, i Núria Gorchs, secretària general de la Universitat. També hi ha assisit representants del Departament de Recerca i Universitats, vicerectors d’altres universitats catalanes i membres de la comunitat universitària de la UVic-UCC.
En el seu discurs d’inauguració, el rector ha subratllat que la UVic-UCC arrenca el curs 2025-2026 amb la mirada posada en el creixement i el compromís amb el territori.
Baños ha recordat que la institució no només suma estudiants curs rere curs -prop de mil més enguany- sinó que també reforça el seu prestigi, amb un 70 % dels alumnes que la trien en primera opció i un augment del nombre de doctorands i d’estudiants de formació contínua.
Aquesta consolidació, ha dit, arriba en un moment clau, amb reptes demogràfics a l’horitzó, i “confirma la UVic-UCC com un pol d’atracció acadèmica i de recerca cada cop més rellevant en el panorama universitari català”.
Projectes clau
El missatge del rector ha anat més enllà de les xifres: ha reivindicat la funció social i territorial de la universitat, que ara es reforça amb la creació d’un nou Vicerectorat de Territori i Compromís Social que assumirà la manresana Carlota Riera, i amb projectes que volen garantir una governança més cohesionada.
En aquest sentit, s’ha referit a tres projectes clau que la universitat desplegarà aquest curs 2025-2026: la renovació del Pla estratègic per al període 2026-2030, “un element important per dissenyar els objectius prioritaris d’actuació i la corresponent assignació de recursos” i que “pot ajudar a cohesionar encara més la nostra universitat, identificant cadascuna de les quatre fundacions membres i respectant, alhora, les característiques pròpies de cadascuna”; el desplegament del Consell Federatiu de la Universitat, un òrgan especialment rellevant per poder debatre totes aquelles qüestions que afectin el conjunt de la universitat, i la revisió del conveni programa que té subscrit amb la Generalitat de Catalunya, atès que la UVic-UCC és una universitat singular que “ha esdevingut un element important de formació en educació superior a la Catalunya Central”.
Consolidació i reptes de futur
En el seu parlament, Albert Castells ha reivindicat que “la UVic-UCC viu un moment de creixement i consolidació”, afirmació que, ha dit, no és gratuïta sinó que està avalada per molts indicadors, com l’augment constant d’estudiants del territori que decideixen quedar-s'hi per formar-se, la confiança creixent del teixit empresarial amb la universitat o la consolidació del mapa territorial de la UVic-UCC, amb quatre campus en tres ciutats, dues seus, Manresa i Vic, i vincles amb diversos municipis.
En aquest context, però, el president de la FUBalmes ha volgut fer una crida a “afrontar els reptes de futur de cara i anticipar-nos als canvis que ja estan venint”, ja que, només avançant-nos-hi “podrem mantenir la UVic-UCC com la universitat referent al territori i clau en el sistema universitari de país que és avui”.
Entre aquests reptes ha citat la consolidació el model de governança propi de la UVic-UCC, l’increment progressiu de l’aportació pública que rep la universitat o un reconeixement jurídic de la seva singularitat dins el sistema universitari català.
També ha fet referència l’imminent descens de la població en edat de cursar estudis universitaris, els canvis en les necessitats formatives de les empreses i dels professionals, o el paper de la universitat com a garant de la llengua: “la universitat té un paper fonamental per mantenir el català com a llengua de coneixement”.
Per la seva part, Miquel Soriano ha definit la UVic-UCC com “un exemple d’universitat de qualitat, oberta i innovadora, arrelada al territori, però oberta al món i capaç de projectar-se internacionalment”.
En aquest sentit, ha subratllat la funció que desenvolupa aquesta universitat en el seu àmbit territorial de referència, esdevenint “la porta d’entrada a l’educació superior per a molts joves que potser no hi tindrien accés” i també “reforçant la cohesió territorial”. Soriano ha acabat la seva intervenció referint-se al compromís que el govern té amb la UVic-UCC, dient que “tenim reptes al davant, però també una base sòlida a partir de la qual treballar”.
Lliçó inaugural sobre disseny i materials
La doctora Marta González Colominas, professora i coordinadora del grau en Enginyeria de Disseny Industrial de la Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava, que forma part de la UVic-UCC, ha pronunciat la lliçó inaugural, titulada “Els materials i el disseny: el seu impacte en el desenvolupament humà”.
En la seva ponència, González s’ha referit als materials com un dels actors principals en el procés de disseny, ja que “tenen una dimensió emocional i sensorial que influeix directament en com percebem i ens relacionem amb els productes”. Fent una revisió històrica dels materials que han condicionat les civilitzacions humanes, des de l’edat de pedra fins a l’edat del coure i del ferro, la ponent ha afirmat que “la nostra dependència dels materials físics s’ha intensificat”. Avui en dia, ha recordat González, el mercat disposa de més de 160.000 materials diferents, “i el més sorprenent és que la gran majoria han estat desenvolupats en els últims cent anys”.
L’enginyera industrial i doctora en Ciència dels Materials ha parlat també de la necessitat d’avançar cap a una economia circular dels plàstics i de la importància d’un reciclatge en bucle obert, que permet transformar els residus en nous materials destinats a aplicacions diferents de les del producte original. En aquest punt, González ha manifestat que “no n’hi ha prou amb fixar quotes o imposar percentatges de contingut reciclat: és necessari un canvi estructural en el sistema de producció, ús i reciclatge per obtenir solucions eficients i sostenibles”.
Medalla de la UVic-UCC
En el transcurs de l’acte d’inauguració del curs, al qual han assistit unes 200 persones, el rector Josep Eladi Baños ha lliurat la Medalla Institucional de la UVic-UCC a Ualumni, el col·lectiu d’antics alumnes de la UVic-UCC.
Abans del lliurament, Núria Gorchs ha explicat que UAlumni ha estat distingit “per la seva contribució al desenvolupament i a la projecció de la institució, així com pel seu paper en la consolidació d’una comunitat universitària cohesionada, activa i compromesa“. També ha destacat del col·lectiu “el compromís d’acompanyar els seus membres en el seu creixement professional, transmetre els valors de la UVic-UCC a les noves generacions d’estudiants, prestigiar i projectar la institució més enllà del marc acadèmic, i enfortir-ne la presència arreu del món”.
Toni Reig, president d’UAlumni, ha agraït la medalla, que ha definit com “un reconeixement que valora la feina feta de manera compartida al llarg dels anys i la confiança dipositada en nosaltres” i, alhora, “un impuls per reforçar encara més una xarxa que connecta generacions d’estudiants i prestigia la UVic-UCC".
En el seu discurs, Reig ha recordat que UAlumni, creada el 2013, avui ja supera els 10.000 membres adherits i ha esdevingut “una eina estratègica per mantenir viva la formació al llarg de la vida i permetre als antics estudiants establir lligams professionals”. A més, ha recordat, “els alumni som els millors ambaixadors de la universitat, ja que amb els nostres projectes i valors portem el seu nom arreu” i ha fet una crida a sumar complicitats per continuar fent-ho en el futur. Reig ha recollit la Medalla acompanyat pel primer president d’UAlumni, Abel Conill.
