La brigada de barri fa millores i reparacions a les voreres de la Balconada

L’equip, format per set persones, també ha fet treballs de millora de l’entorn al Xup i ha participat en la rehabilitació de la sala d’actes del centre cívic Selves i Carner

Lluís Vidal Sixto Orozco, Mariana Romero Salguero i Juan Carlos Colchero, amb els integrants de la brigada de barri / AJM

Redacció

Manresa

Al barri manresà de la Balconada, la brigada de barri treballa en la millora de diferents trams de voreres que presentaven deficiències. L’equip és al barri des del 8 de setembre i després de portar a terme sis petites actuacions, ara es troben a la meitat de les dues reparacions més grans que hauran fet al barri un cop s’acabi el programa, el pròxim 9 d’octubre. Aquesta setmana, el regidor d’Acció Comunitària i Ocupació, Lluís Vidal Sixto Orozco, i la regidora de Via Pública, Mariana Romero Salguero, acompanyats de Juan Carlos Colchero, president de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Balconada, han visitat els treballs de la brigada.

Picar i eliminar panots en mal estat

De fet, totes les actuacions s’han concentrat en diferents trams de vorera del carrer Josep Guitart. Els treballs que fan és picar i eliminar els panots que estan en mal estat, allisen la base amb formigó i posteriorment posen panots nous i la borada.

En un primer moment, es van fer petites actuacions i ara, la brigada es troba a la meitat de les obres de més envergadura. Una és davant del número 16 i consta de la reparació de 40 metres quadrats de vorera, i l’altra és a l’altura del número 31 on estan reparant 6 metres quadrats de vorera.

Sis peons i un oficial

En aquesta ocasió la brigada de barri està formada per set persones –l’oficial i 6 peons– majors de 45 anys, que es trobaven en situació d’atur i ara s’estan formant per tal de poder treballar en un àmbit que té una elevada demanda de personal. El projecte va començar el passat mes d’abril i fins al 30 de juny van estar al barri del Xup on va fer un centenar d’actuacions a la via pública. El gruix de les obres van consistir en la reparació de voreres aixecades per les arrels dels arbres, substituir panots malmesos, arrencar arbres morts i tapar escocells que ja no tenien cap planta i també altres petites reparacions com millora de la senyalització viària. Posteriorment, de juliol i fins al 5 de setembre, la brigada va treballar en la rehabilitació dels terres i part de les parets de la sala d’actes del Centre Cívic Selves i Carner.

De cara a 2026 des de ProManresa ja s’està treballant en la constitució d’una nova brigada de barri que, amb el mateix model que l’actual, actuarà en diferents zones de la ciutat i seguirà reforçant la tasca que es duu a terme des de les seccions de Via Pública i Equipaments de l’Ajuntament.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als barris.

