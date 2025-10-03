La brigada de barri fa millores i reparacions a les voreres de la Balconada
L’equip, format per set persones, també ha fet treballs de millora de l’entorn al Xup i ha participat en la rehabilitació de la sala d’actes del centre cívic Selves i Carner
Redacció
Al barri manresà de la Balconada, la brigada de barri treballa en la millora de diferents trams de voreres que presentaven deficiències. L’equip és al barri des del 8 de setembre i després de portar a terme sis petites actuacions, ara es troben a la meitat de les dues reparacions més grans que hauran fet al barri un cop s’acabi el programa, el pròxim 9 d’octubre. Aquesta setmana, el regidor d’Acció Comunitària i Ocupació, Lluís Vidal Sixto Orozco, i la regidora de Via Pública, Mariana Romero Salguero, acompanyats de Juan Carlos Colchero, president de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Balconada, han visitat els treballs de la brigada.
Picar i eliminar panots en mal estat
De fet, totes les actuacions s’han concentrat en diferents trams de vorera del carrer Josep Guitart. Els treballs que fan és picar i eliminar els panots que estan en mal estat, allisen la base amb formigó i posteriorment posen panots nous i la borada.
En un primer moment, es van fer petites actuacions i ara, la brigada es troba a la meitat de les obres de més envergadura. Una és davant del número 16 i consta de la reparació de 40 metres quadrats de vorera, i l’altra és a l’altura del número 31 on estan reparant 6 metres quadrats de vorera.
Sis peons i un oficial
En aquesta ocasió la brigada de barri està formada per set persones –l’oficial i 6 peons– majors de 45 anys, que es trobaven en situació d’atur i ara s’estan formant per tal de poder treballar en un àmbit que té una elevada demanda de personal. El projecte va començar el passat mes d’abril i fins al 30 de juny van estar al barri del Xup on va fer un centenar d’actuacions a la via pública. El gruix de les obres van consistir en la reparació de voreres aixecades per les arrels dels arbres, substituir panots malmesos, arrencar arbres morts i tapar escocells que ja no tenien cap planta i també altres petites reparacions com millora de la senyalització viària. Posteriorment, de juliol i fins al 5 de setembre, la brigada va treballar en la rehabilitació dels terres i part de les parets de la sala d’actes del Centre Cívic Selves i Carner.
De cara a 2026 des de ProManresa ja s’està treballant en la constitució d’una nova brigada de barri que, amb el mateix model que l’actual, actuarà en diferents zones de la ciutat i seguirà reforçant la tasca que es duu a terme des de les seccions de Via Pública i Equipaments de l’Ajuntament.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als barris.
