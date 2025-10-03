Els contenidors soterrats de Manresa també funcionen amb targeta
Han sigut els últims a afegir-se al nou model de recollida d'escombraries
REGIÓ7
Han sigut els últims a afegir-se al nou model de recollida d’escombraries a Manresa que es va posar en marxa a Manresa a mitjans de l’any passat. Però finalment s’hi han afegit. Els contenidors soterrats que hi ha a la ciutat també han començat a funcionar amb targeta. Ningú no se n’escapa.
A Manresa hi ha tres punts amb contenidors soterrats. Són els de la plaça Major, a la plaça Gispert i al passeig de la República. Coincidint amb la implantació del nou sistema d’escombraries es va plantejar la possibilitat d’enretirar-los tenint en compte que s’espatllen sovint i que quan plou fort s’inunden. Es va decidir, però, mantenir-los.
Per això es van dur a terme obres de manteniment per acabar formant part del model de contenidors tancats, cosa que ha passat fa pocs dies. Com a tota la ciutat, cal la targeta per obrir el de rebuig -generalment un cop a la setmana-, el d’orgànica i el d’envasos. La resta, via lliure.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit