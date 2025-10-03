Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els contenidors soterrats de Manresa també funcionen amb targeta

Han sigut els últims a afegir-se al nou model de recollida d'escombraries

Contenidors tancats a la plaça Major de Manresa

Contenidors tancats a la plaça Major de Manresa / J.M.G.

REGIÓ7

Manresa

Han sigut els últims a afegir-se al nou model de recollida d’escombraries a Manresa que es va posar en marxa a Manresa a mitjans de l’any passat. Però finalment s’hi han afegit. Els contenidors soterrats que hi ha a la ciutat també han començat a funcionar amb targeta. Ningú no se n’escapa.

A Manresa hi ha tres punts amb contenidors soterrats. Són els de la plaça Major, a la plaça Gispert i al passeig de la República. Coincidint amb la implantació del nou sistema d’escombraries es va plantejar la possibilitat d’enretirar-los tenint en compte que s’espatllen sovint i que quan plou fort s’inunden. Es va decidir, però, mantenir-los.

Per això es van dur a terme obres de manteniment per acabar formant part del model de contenidors tancats, cosa que ha passat fa pocs dies. Com a tota la ciutat, cal la targeta per obrir el de rebuig -generalment un cop a la setmana-, el d’orgànica i el d’envasos. La resta, via lliure.

