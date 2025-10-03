Junts considera que el govern de Manresa ha fracassat en matèria d’educació
L’emergència social que va denunciar Aloy a Ensenyament «arriba tard» segons el president del grup municipal, Ramon Bacardit
El Grup Municipal de Junts a l’Ajuntament de Manresa considera que el govern de la ciutat ha fracassat en les seves polítiques educatives. També en l'àmbit nacional quan governava Esquerra. Considera incomprensible que l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, juntament amb els regidors Mariona Homs i Pol Huguet, parlin ara d’emergència social en matèria d'educació quan Junts ja ho havia denunciat fa temps. Ho ha manifestat aquest divendres el president del grup, Ramon Bacardit, en una roda informativa acompanyat pels regidors de la formació Mònica de Llorens, Josep Gili i Merx Tarragó.
És la reacció de Junts a la carta que Aloy, Homs i Huguet van adreçar aquesta mateixa setmana a la consellera d’Educació, Esther Niubó, i a la de Drets Socials, Mònica Martínez, lamentant que s’hagi prescindit d’educadores i integradores socials a les escoles.
Fracàs en tots els àmbits
Bacardit ha sigut dur. Ha assegurat que “Manresa viu una emergència social i educativa sense precedents, fruit de la manca de lideratge i de la ideologització d’ERC. Cal un canvi de rumb urgent a la ciutat”. Anant més enllà del sector propi d’ensenyament, ha afirmat que les polítiques que ha dut a terme Marc Aloy al capdavant de l’Ajuntament de Manresa “han estat, en tots els àmbits essencials, un fracàs evident i constatable”. Cita seguretat ciutadana, la lluita contra la multireincidència, les ocupacions il·legals, educació o serveis socials. Ha continuat dient que la realitat els ha passat per sobre i els ha superat.
Pel que fa a ensenyament, Bacardit ha dit que el govern ha estat negant fins ara el que fa “2,5 anys que estem denunciant Junts”, i que ara “no s’hi val a fer-se la víctima”. Considera que Aloy i el regidor d’Educació, Pol Huguet, “han estat incapaços de llegir i entendre la realitat educativa de Manresa”.
Propostes d'actuació
Davant d’això proposen diverses línies d’actuació com que exigeixi a la Generalitat els recursos i inversions necessàries per a ensenyament, donar suport “de forma incondicional a l’escola concertada” perquè és part del teixit educatiu de la ciutat, aturar el que consideren desmantellament de l’escola Flama, constituir un comitè d’emergència format per experts perquè analitzi la situació del sistema escolar a Manresa i proposi solucions, i revisar el model de zonificació de la ciutat.
Segons Bacardit, una situació d’emergència social «requereix actuacions d’urgència» i no una carta a la conselleria d'Educació i a la de Drets Socials.
