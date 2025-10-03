La mobilització pro Palestina divideix els polítics de Manresa: Del «genocidi» d'Aloy (ERC) al« justifiquen la violència i el terrorisme» de Javaloyes (PP)
L'Ajuntament dona suport a les mobilitzacions i condemna les destrosses al mobiliari urbà
La delegada del Govern diu que la Flotilla és una expressió de solidaritat que connecta amb el clam de milers de persones
Les mobilitzacions ciutadanes que s'han desencadenat a Manresa i arreu de Catalunya en suport a Palestina arran de l'assalt a la Flotilla han generat reaccions diverses entre els representants polítics de l'Ajuntament de Manresa. Tots estan d'acord en el fet que cal apostar per la pau i el dret a manifestació, però hi ha qui veu les protestes com una ajuda per donar veu al poble palestí i qui creu que incrementen la tensió i generen bàndols confrontats.
"A Palestina s'està produint un genocidi. Hi ha una població civil que està patint les conseqüències i, des de l'Ajuntament, donem suport a totes les mostres de solidaritat. Des de l'acció per la pau que va fer ahir la FEDAC fins a la manifestació que va reunir milers de persones", ha posat de manifest l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Després de mostrar suport a les persones que han protestat a favor de Palestina, Aloy també ha rebutjat qualsevol pintada o destrossa contra el mobiliari urbà.
Per la seva part, el regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí (PSC), ha mostrat el seu suport a la manifestació d'aquest dijous, així com al conjunt d'accions pacífiques en suport a Palestina. Alhora, el regidor ha assenyalat la resposta "totalment desproporcionada d'Israel" després dels atacs de Hamàs. "No és un debat ideològic, entre dretes versus esquerres, sinó de drets humans i fonamentals versus la repressió i la impunitat", ha dit Valentí.
Qui no ha entrat a valorar la mobilització ciutadana és el regidor d'Empresa i Turisme, Joan Vila (Impulsem Manresa), que ha demanat mantenir-se al marge i centrar-se en els temes municipals.
Entre els grups a l'oposició, la majoria de veus s'han mostrat a favor de les accions per a la pau, sense entrar en la confrontació. "Hem de fomentar la cultura de la pau i no generar més divisió", ha dit el president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit. "Hi ha partits que volen prendre part activa d'un conflicte i confonen les mostres d'empatia amb fomentar la divisió". En aquest sentit, considera que qualsevol boicot o acte que generi crispació "no ajuda gens a la nostra societat perquè crea bàndols enfrontats". El regidor també ha recordat que hi ha altres conflictes actuals que afecten directament població manresana com les protestes al Marroc contra les polítiques del Govern i considera que, en situacions com aquesta, "la ciutadania també hauria d'estar al seu costat i sortir al carrer".
Sergi Perramon, del Front Nacional, ha expressat que és fonamental "protegir el dret a manifestació" i que "la indignació ciutadana és del tot comprensible". En aquest sentit, ha celebrat l'existència d'un acord de pau sobre la taula. El regidor ha subratllat que la lluita ha de centrar-se "en la defensa dels drets humans" i ha criticat determinats partits que intenten "aprofitar-se d'una tragèdia aliena pels seus interessos polítics".
Josep Lluís Javaloyes, del PP, ha defensat el dret de la manifestació "com a expressió legítima de la voluntat popular, eina fonamental per defensar els drets civils i promoure una societat més justa i democràtica". Tot i això, ha advertit que les manifestacions pro-palestines que s’estan produint arreu del país "no són simples expressions de solidaritat: s’han convertit en altaveus d’odi, en escenaris d’intimidació i en plataformes que justifiquen la violència i el terrorisme".
Aquest diari també ha intentat contactar amb la CUP, però no ha obtingut resposta.
Elia Tortolero (PSC), delegada del Govern, ha dit que "la Flotilla és una expressió de solidaritat que connecta amb el clam de milers de persones que aquests dies es mobilitzen arreu del país. El Govern de Catalunya vol que les integrants catalanes de la flotilla puguin tornar ben aviat a casa i reitera la seva crida urgent a un alto el foc i a l’obertura de corredors humanitaris a Gaza. Les manifestacions que s'estan produint arreu de Catalunya, i en especial a la Catalunya Central, són legítimes i necessàries en una societat democràtica, sempre que es facin de manera cívica i pacífica, com correspon a un estat que defensa la llibertat d’expressió i els drets fonamentals".
