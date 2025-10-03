Nova jornada de mobilitzacions pro Palestina a Manresa: talls a l'eix Transversal i a l'avinguda de les Bases
Les concentracions arriben l’endemà d’una multitudinària manifestació a la capital del Bages, en què van participar unes 3.000 persones
Regió7
L'avinguda de les Bases de Manresa ha quedat tallada a primera hora del matí arran de la concentració convocada davant de l’Institut Lacetània, a les 7.45 hores, en el marc de la vaga estudiantil en defensa de Palestina. Poc després, cap a les 8.30 hores, la mobilització ha provocat també el tall de l'eix Transversal, al seu pas per la ciutat, en ambdós sentits de la marxa.
L’acció, impulsada per la CGT, reclama “l’alliberament de la Global Sumud Flotilla” i exigeix “l’embargament d’armes i la ruptura de relacions amb Israel”. Mobilitzacions similars també tenen lloc aquest matí a altres punts de la Catalunya central, com al Berguedà, on hi ha convocada una concentració a la Plaça de la Creu a les 10 hores.
La convocatòria arriba l’endemà d’una multitudinària manifestació a Manresa, on unes 3.000 persones, segons la Policia Local, van recórrer durant més de dues hores els carrers de la ciutat amb crits com “Boicot a Israel”, “Llibertat Palestina” i “No és una guerra, és un genocidi”. La marxa, que va passar pel carrer Barcelona i davant del Carrefour, va acabar amb moments de tensió a l’estació de Manresa Alta, fet que va obligar a interrompre temporalment el servei de Ferrocarrils de la Generalitat entre Sant Vicenç Castellgalí i Manresa Baixador.
Les mobilitzacions d’aquest divendres també tenen ressò a les universitats. A Barcelona, una cinquantena d’estudiants han bloquejat els accessos a l’ETSEIB de la UPC i tenen previst tallar la Diagonal a les 11 hores abans de sumar-se a la manifestació unitària a plaça Universitat. A la UAB, més d’un centenar d’estudiants han tancat els accessos viaris al campus i l’entrada als FGC des de la plaça Cívica, després de passar la nit a la Facultat de Lletres per preparar les accions.
