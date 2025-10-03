Nova jornada de mobilitzacions pro Palestina a Manresa: una manifestació estudiantil talla carreteres i carrers de la ciutat
Uns 250 persones, principalment estudiants i professorat, han tallat a primera hora del matí l'avinguda de les Bases, davant de l'Institut Lacetània, amb motiu de la vaga estudiantil. L'acció, impulsada per la Confederació General del Treball (CGT) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ha arrancat a les 7:45 hores. La concentració, encapçalada per una pancarta amb el lema “Contra l’imperialisme genocida, Palestina lliure”, s'ha dirigit cap a l'eix Tranversal, que ha quedat tallat durant vint minuts entre el km 134 i 135. El tall ha provocat fins a quatre quilòmetres de retencions en ambdós sentits, i dos a la C-37 en sentit nord. La delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, n’ha rebut la notificació des del primer moment.