Reparen els danys a la via de Ferrocarrils després de l'acció d'activistes en suport a Palestina a Manresa
El sabotatge va tenir lloc al ramal de mercaderies a l'altura de Sant Iscle
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha reparat els danys provocats aquest dijous a la nit al ramal de mercaderies entre Manresa i Súria, després que un grup d’activistes protagonitzés una acció en suport a Palestina amb l’objectiu de bloquejar el servei.
L’incident va tenir lloc a l’altura de Sant Iscle. Els Mossos d’Esquadra, que ja tenien constància d’un possible sabotatge, van alertar FGC perquè prengués mesures preventives. Cap a la 1.45 h de la matinada, Ferrocarrils va confirmar que havia detectat danys a la via.
Aquest matí, la incidència ja estava resolta i el servei de mercaderies es presta amb normalitat. Els Mossos continuen pendents de la denúncia pels fets.
