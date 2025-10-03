Treure el bus del carrer Guimerà de Manresa i millorar el servei l’encareix 178.000 euros l’any
S’afegirà un vehicle per a la línia 1, que augmentarà la freqüència de pas de 15 a 13 minuts
El servei augmentarà en 37.332 quilòmetres i 4.748 hores més a l’any
La modificació de la concessió del bus urbà de Manresa perquè no passi per Guimerà sinó per Pompeu Fabra més millores de freqüència per mantenir i augmentar la qualitat del servei ja està quantificada: 178.000 euros més a l’any, un 5,6% més.
Amb aquests diners es pagarà l’augment de 37.332 km i 4.748 hores del servei, un 6,2% i 6,4% més, respectivament. El pressupost base anual serà de 3.355.697 euros.
El regidor de Mobilitat, Carles Garcia, va explicar en el darrer ple que els canvis aprovats en la concessió del servei es deuen al fet que aquest mes d’octubre es modificaran les línies 1, 2 i 3 i deixaran de passar per Guimerà i ho faran per Pompeu Fabra, la qual cosa "representa un augment de quilometratge i hores de servei". Aprofitant la modificació s’apliquen d’altres «per garantir un servei de qualitat i de confiança».
S’afegirà un vehicle per a la línia 1, que augmentarà la freqüència de pas de 15 a 13 minuts, mentre que la L2 i la L3 es mantindran en 15 i 30 minuts, respectivament, en temporada alta.
Els canvis
La L1 accedirà pel lateral dret del passeig Pere III (costat pàrquing Europa), continuant pel carrer Guimerà en direcció al carrer Bruc, accedirà al carrer Pompeu Fabra a través del carrer Saclosa i Cardenal Lluc, accedint per la carretera Cardona per recuperar el seu recorregut habitual per la carretera de Vic.
Tindrà tres noves parades a la línia situades la primera al costat de la plaça Neus Català, la segona al carrer del Bruc i la tercera al carrer Pompeu Fabra. S’elimina la parada de Guimerà.
La L2 i la L3 seguiran el mateix recorregut fins a accedir a la carretera Cardona per recuperar el seu recorregut habitual i s’eliminen les parades de Guimerà i de carretera Cardona.
Atès a l’increment de recorregut que representen aquests canvis, juntament amb l’augment d’usuaris dels darrers anys, es proposa afegir un bus a la flota, per a la línia L1. Com que s’incrementa el temps de volta cal garantir la puntualitat i nivells satisfactoris d’ocupació del servei. La freqüència de pas en temporada alta serà de 13 minuts, per tant s’incrementa respecte a l’actual que és de 15 minuts.
S’anul·la la parada Estació Bus/Pare Clotet
Tot i l’increment de recorregut, la línia 2 manté la freqüència de 15 minuts en temporada alta. Per tal de garantir la puntualitat de la línia, des de la sortida de l’estació de busos es continuarà per Pare Clotet incorporant-se al passeig de Pere III per la carretera de Vic. Per aquest motiu s’anul·la la parada de Estació Bus/Pare Clotet, donada la proximitat de la parada Estació Bus/FGC. En temporada baixa s’incorporarà un bus més per tal de millorar la puntualitat de la línia, millorant també la freqüència de pas de 20 a 15 minuts.
La línia L3 manté la freqüència de 30 minuts. S’incrementa el servei de dissabtes, fent-lo continu durant tot el dia (traient el tall que hi havia al migdia).
Per tal de descongestionar el centre i el carrer Pompeu Fabra, les regulacions del servei es faran a la capçalera de cada línia. Un altre fet rellevant és que per tal de poder garantir el servei en tot moment, s’incorporen a la flota dos busos de retén, utilitzant-se per aquest ús vehicles amortitzats de la flota actual.
