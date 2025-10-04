Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Acte de record a Manresa de l'activista Pere Camps

Diumenge hi haurà vermut, discjòqueis i xerinola a la plaça Gispert

Pere Camps Forns en una imatge d'arxiu

Pere Camps Forns en una imatge d'arxiu / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

Manresa recordarà diumenge, quan hauria fet 49 anys, l'activista social i cultural Pere Camps Forns, que va morir el passat juliol després de lluitar durant un any contra un càncer.

Activista social i cultural el seu funeral va omplir com poques vegades s'ha vist el nou tanatori de Mémora fins i tot a l'exterior.

Diumenge se'l recordarà amb vermut, punxada de DJ´s Unclu Garrot (Ducados Factory), Company (Manresa) i Ruben López (MDZ) a partir de les 12 del migdia, a la plaça Gispert.

Impulsor de l'Alternativa

Nascut a Manresa, fill del Pere i la Lluïsa, Pere Camps va estudiar al Bages i al Lluís de Peguera i es va formar com a osteòpata a Barcelona i al País Basc. Pare de dos fills, el Pere i la Júlia, Pere Camps era una persona vinculada a moviments socials de l'esquerra alternativa i del barri vell de Manresa i que havia estat molt implicat en l'organització de la Festa Major Alternativa. Amant de la música més afilada i radical, a començaments del 2000 va ser un dels impulsors de la promotora de concerts HFMN Crew, que amb el temps ha esdevingut una reconeguda agència de representació de bandes hardcore i punk rock.

Gran aficionat al futbol, Pere Camps va jugar de jove de porter al CE Manresa (on era conegut entre els seus amics com "La pantera del Bages"), i després va ser massatgista de la Pirinaica. Va esdevenir una persona molt activa a la xarxa X, i el seu entorn el reconeixia com un "influencer" per la seva característica manera de pensar.

TEMES

  1. «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
  2. De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
  3. La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
  4. Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
  5. Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
  6. Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals
  7. El trader manresà David Trullàs guanya dos campionats mundials de borsa
  8. Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar

Acte de record a Manresa de l'activista Pere Camps

Acte de record a Manresa de l'activista Pere Camps

La piscifactoria de Bagà, el bressol de les truites de riu

La piscifactoria de Bagà, el bressol de les truites de riu

Hamàs accepta alliberar els ostatges i negociar el pla de pau de Trump

Hamàs accepta alliberar els ostatges i negociar el pla de pau de Trump

El Govern central contraataca i vol protegir l’avortament en la Constitució

El Govern central contraataca i vol protegir l’avortament en la Constitució

Álvaro Bilbao, psicòleg, sobre per què els nens no fan cas a la primera: «No és que no us estimi»

Álvaro Bilbao, psicòleg, sobre per què els nens no fan cas a la primera: «No és que no us estimi»

José Elías, sobre el sistema educatiu a Espanya: "T'ensenya a ser pobre i a sobre et convenç que ets classe mitjana"

José Elías, sobre el sistema educatiu a Espanya: "T'ensenya a ser pobre i a sobre et convenç que ets classe mitjana"

Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: "Vaig començar a treballar amb 14"

Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: "Vaig començar a treballar amb 14"

Una víctima de Manchester va morir per trets de la policia

Una víctima de Manchester va morir per trets de la policia
Tracking Pixel Contents