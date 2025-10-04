Acte de record a Manresa de l'activista Pere Camps
Diumenge hi haurà vermut, discjòqueis i xerinola a la plaça Gispert
REGIÓ7
Manresa recordarà diumenge, quan hauria fet 49 anys, l'activista social i cultural Pere Camps Forns, que va morir el passat juliol després de lluitar durant un any contra un càncer.
Activista social i cultural el seu funeral va omplir com poques vegades s'ha vist el nou tanatori de Mémora fins i tot a l'exterior.
Diumenge se'l recordarà amb vermut, punxada de DJ´s Unclu Garrot (Ducados Factory), Company (Manresa) i Ruben López (MDZ) a partir de les 12 del migdia, a la plaça Gispert.
Impulsor de l'Alternativa
Nascut a Manresa, fill del Pere i la Lluïsa, Pere Camps va estudiar al Bages i al Lluís de Peguera i es va formar com a osteòpata a Barcelona i al País Basc. Pare de dos fills, el Pere i la Júlia, Pere Camps era una persona vinculada a moviments socials de l'esquerra alternativa i del barri vell de Manresa i que havia estat molt implicat en l'organització de la Festa Major Alternativa. Amant de la música més afilada i radical, a començaments del 2000 va ser un dels impulsors de la promotora de concerts HFMN Crew, que amb el temps ha esdevingut una reconeguda agència de representació de bandes hardcore i punk rock.
Gran aficionat al futbol, Pere Camps va jugar de jove de porter al CE Manresa (on era conegut entre els seus amics com "La pantera del Bages"), i després va ser massatgista de la Pirinaica. Va esdevenir una persona molt activa a la xarxa X, i el seu entorn el reconeixia com un "influencer" per la seva característica manera de pensar.
