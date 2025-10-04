Històries del Bages
La 'depuració' que va patir el Col·legi de Procuradors de Manresa amb el franquisme
El règim franquista va depurar una part dels membres de l’entitat, però alguns van participar en la vida política i social de Manresa. La seva situació no era gaire bona perquè hi havia pocs casos i els nous col·legiats havien de pagar una quota d’inscripció
En els primers anys del franquisme el Col·legi de Procuradors -com tots els col·legis professionals, entitats, associacions i empreses- va veure com una part dels seus membres eren depurats pel nou règim.
Tanmateix, alguns membres del Col·legi participen en la vida política i social de la ciutat. Així, el procurador tradicionalista Domènec Prunés Miquel que ja havia estat a l’Ajuntament en representació d’aquest partit abans de la República, va ser proclamat alcalde en una comissió gestora, el gener de 1939, nomenada pel general cap del Cos de l’Exèrcit del Maestrat i va actuar d’una manera molt semblant als ajuntaments monàrquics fins al maig de 1943, quan va haver de dimitir per haver autoritzat i permès un homenatge als Mártires de la Tradición, paral·lel al funeral oficial. Va ser substituït pel falangista Josep Montardit Garcia.
Més endavant, l’any 1944 el procurador Josep Pla Casasayas va entrar com a regidor a l’Ajuntament, en l’alcaldia presidida per Joan Prat Pons. Aquest procurador tenia, des de 1940, una acadèmia al carrer Carrió i també va fer classes de francès a l’institut i va fundar, entre altres, l’entitat cultural Lingua Club (1947), que agrupava els poliglots manresans afeccionats a les llengües modernes i l’esperanto.
L’octubre de 1941 es va acordar nomenar degà honorari del Col·legi de Procuradors de Manresa Joan Torres Creus, amb motiu de complir cinquanta anys del seu ingrés i se li va fer un homenatge juntament amb el Col·legi d’Advocats, que distingia per la mateixa raó a Josep Rosal Esteve. Es va fer una visita i un dinar de germanor adreçat als dos col·lectius al monestir de Mont serrat. A la primeria dels anys quaranta la situació dels procuradors no era gaire bona, ja que hi havia pocs casos. Aquesta situació es va agreujar perquè molts aspirants volien instal·lar-se a Manresa. Per això, el Col·legi, seguint l’exemple d’altres col·legis de Catalunya, va acordar, segons el Decret d’agost de 1934, limitar el nombre de procuradors i es va aprovar que només vuit –com marcaven les Ordenances de 1816‒ podrien exercir a la ciutat. Cal dir que en aquell moment n’hi havia onze d’inscrits, motiu pel qual es va obrir una llista d’espera que es cobria a mesura que es produïen vacants. Però aquesta limitació només era de compliment obligat en localitats superiors als cinquanta mil habitants i com que Manresa no arribava a aquesta xifra, el decret no l’afectava. Per aquest motiu alguns van presentar una queixa a la Presidència de l’Audiència Territorial de Barcelona, la qual va obligar el col·legi de Manresa a inscriure’ls.
Per intentar millorar el fons de l’entitat «que carece en absoluto de mobiliario a consecuencia de la dominación marxista» es va aprovar que cada nou col·legiat que hi ingressés hauria de pagar deu mil pessetes en un sol termini i amb bitllets «del Banco de España de curso legal». Si no es pagava aquesta quantitat, no es permetia l’ingrés. Com podem veure s’igualava l’aportació que havien de fer els futurs aspirants a procuradors i no es tenia en compte si eren fills o gendres d’antics procuradors, tal com marca ven les Ordenances de 1816, que en aquells moments encara eren vigents.
La situació del col·lectiu era molt negativa, ja que a cada reunió dels anys quaranta es fa una recaptació de diners «al objeto de socorrer a los compañeros necesitados adscritos a este» i perquè no se sentissin humiliats en un futur no constaven en l’acta ni quines persones feien l’aportació ni quins eren els receptors.
L’any 1951 es va readmetre el procurador Josep Terme Ferrer, depurat per motius ideo lògics després de la guerra.
El març de 1954 es va rebre un ofici de la Junta Nacional dels Col·legis de Procuradors d’Espanya que ordenava que el col·legi manresà redactés uns nous estatuts de règim intern, ja que els que es feien servir eren de 1816.
