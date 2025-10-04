La desena edició de Benvinguts a Pagès comença amb força amb les primeres visites guiades a tot Catalunya
El temps suau acompanya l’estrena de la gran festa de la pagesia que durant tot aquest cap de setmana ensenya l’origen dels aliments i reivindica la feina del sector primari
REGIÓ7
El sol i una temperatura molt agradable han acompanyat aquest primer dissabte d’octubre l’estrena de la desena edició de Benvinguts a Pagès La Festa a tot Catalunya. El gran cap de setmana de portes obertes de la pagesia ha començat amb força i amb el públic escampat arreu del territori coneixent una vuitantena d’explotacions agrícoles i ramaderes del país.
Des de les 10 del matí pagesos i pageses protagonitzen les visites guiades en què la ciutadania coneix l’origen dels aliments que mengem a través de les experiències, el dia a dia i les històries personals de totes aquelles persones que treballen al camp. Les visites guiades es complementen al final amb un tast de productes i amb l’oportunitat de comprar tota mena de productes sense intermediaris.
Tota una experiència
Des del Bages, a Masiets i Perich les visites s’han anat enllaçant durant tot el matí amb la participació d’un públic nombrós. La Mònica Soler, que està al capdavant de l’explotació ramadera juntament amb el seu germà Gerard, explica que “aquest matí el públic ha pogut veure com alimentem els 180 pollastres de poc més d’un mes, que criem a l’aire lliure, i també els hem ensenyat la finca on han pogut veure de prop els bous, les vaques i les cabres que tenim”.
Soler destaca que “hi ha públic que repeteix perquè ens ve a comprar el producte i també ens coneix gent nova, un fet important per a nosaltres per fidelitzar-los a poc a poc”. A les Terres de l’Ebre, els visitants han pogut entrar a l’horta de Sidialda Natura, al Baix Ebre, en què el Sisco Martínez ha guiat les visites amb l’ajuda de la Diana, l’Alèxia i el Daniel. Apunta que “és molt bonic obrir les portes de casa i veure com el públic, sobretot la canalla, s’entusiasma amb tot allò que els expliquem. Aquest matí han conegut una de les ovelles que han nascut fa tres dies i també s’han acostat a un poni que va néixer a mitjan setembre”. A més, les visites han inclòs tota mena de tasques que fem cada dia en què “el públic ha estat protagonista recollint els ous i plantant enciams i cebes, que veurem créixer els pròxims mesos”.
Últimes reserves disponibles
La pàgina web benvingutsapages.cat és l’eina per a la consulta dels agents participants i facilita la gestió de les reserves, que continuen disponibles per conèixer avui a la tarda o bé durant la jornada de demà les explotacions agroalimentàries.
Les visites tenen un preu de 2,5 euros per a les persones majors de 15 anys (per a infants i joves són gratuïtes) i es destinen íntegrament a cobrir les despeses que assumeixen els pagesos i les pageses per tenir-ho a punt durant el cap de setmana de portes obertes. També participen en aquest cap de setmana especial una cinquantena de restaurants de proximitat, petits elaboradors artesans, prop d’un centenar d’allotjaments rurals i, finalment, es programen més de 40 activitats complementàries.
El projecte
El projecte de Benvinguts a Pagès està liderat per la Generalitat de Catalunya en una actuació coordinada entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i el Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Turisme.
Benvinguts a Pagès va néixer l’any 2016 coincidint amb la distinció Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia i enguany celebra el seu desè aniversari coincidint amb el reconeixement Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia.
Col·laboren amb el projecte la Fundació Alícia, la Diputació de Barcelona, SX3 (CCMA), l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Catalana de Joventut, el Departament de Drets Socials, els Consells Comarcals, les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la revalorització i la promoció del sector. Aquesta iniciativa de la Generalitat s’ha convertit en una acció de promoció a la comercialització dels productes i de suport a les explotacions agroalimentàries i pesqueres participants que va dirigida a la ciutadania en general, però sobretot al públic familiar, sènior, foodie i jove.