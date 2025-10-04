La fira d'entitats de Persones Grans de Manresa projecta consells pràctics en cas d'emergències domiciliàries
La jornada també proposava un taller d'organitzar una línia temporal amb esdeveniments històrics i a la tarda oferirà espectacles de màgia i concerts
Tallers per saber com actuar en el cas d'una emergència al domicili, per incentivar la memòria i situar correctament diversos episodis històrics... són algunes de les activitats que ha proposat durant tota la jornada matinal la fira d'entitats de Persones Grans de Manresa a la plaça de Sant Domènec. Un certamen que també resulta un aparador excel·lent per totes aquelles associacions i entitats orientades a aquests veïns, que poden fer arribar les activitats que realitzen durant l'any a un major nombre de manresans, amb l'objectiu de continuar creixent. La jornada matinal ha estat marcada pels tallers, un d'ells, centrat específicament en com actuar en cas d'una emergència mèdica al domicili.
Una de les constants que ha repassat l'infermer de la Creu Roja responsable d'aclarir dubtes ha estat "controlar els nervis i ser molt conscients que qualsevol mena d'ajuda que es pugui oferir serà sempre positiva". Repassant algunes de les problemàtiques que els professionals es troben en les seves actuacions, ha volgut recordar com procedir a actuar en cas d'identificar una aturada cardiorespiratòria, així com què fer en el cas d'una cremada. En el primer dels casos, s'ha posat molt d'èmfasi en avisar a emergències, i després procedir, guiat per l'operador, amb les maniobres d'RCP; en el segon dels casos, també s'ha recordat que el primer pas és sempre avisar, i s'ha advertit que la millor manera d'evitar conseqüències greus és remullar la zona afectada amb aigua freda, evitant remeis casolans, i no retirar mai la roba per evitar arrencar pell.
De la mateixa manera, s'ha assenyalat que el botó de teleassistència és una eina molt profitosa, però que s'ha d'evitar portar-la fora del domicili, perquè si per un error s'activés, els cossos d'emergències podrien esbotzar la porta del domicili en cas d'arribar-hi abans i no obtenir resposta des de l'interior. També s'ha emfatitzat la recomanació de no automedicar-se, la de no abusar d'un medicament, encara que amb anterioritat no ens haguéssim pres la dosi que ens tocava per error, i que en cas de tenir una simptomatologia que no s'ha experimentat abans, és urgent trucar a emergències o anar al CAP o l'hospital, perquè podrien ser els primers senyals d'un ictus o d'un infart.
Incentivar la memòria
Una altra de les propostes de la jornada matinal ha estat un nou taller. En aquest cas, un que consistia a ordenar cronològicament diversos fets històrics rellevants, alguns centrats en la ciutat de Maresa i d'altres arreu del món. Una activitat que aprofundia en la reminiscència de fets i episodis concrets, i que apostava també per deixar expressar els seus participants tot allò que sabien o recordaven de cadascun dels episodis.
A més, des de primera hora del matí fins a les vuit del vespre, a la plaça de Sant Domènec es donaran a conèixer una vintena d'entitats de la ciutat que donen suport a les persones grans, a les seves famílies, o que fins i tot proposen activitats com el teatre per mantenir-se actius físicament, i treballar aspectes essencials en aquesta franja d'edat com la memòria. Tot això, mentre es continua teixint un cercle d'amistats que en etapes tardanes també pren una importància més que destacable per gaudir d'una bona qualitat de vida.
Durant la tarda, les activitats no cessaran. A les cinc es podrà gaudir del conte "El secret de la Calaixera", la primera obra del periodista mataroní Espartac Peran. En paral·lel, es podrà provar el Traje Max, un vestit modular de simulació d’envelliment, i posteriorment el Màgic Pol oferirà trucs de màgia des de damunt de l'escenari. La jornada clourà amb dues propostes musicals: a tres quarts de set, un recital de la coral USènior; i a les set, concert amb Rubber Soul interpretant cançons de The Beatles.
