El govern de Manresa eleva a 668 els pisos buits en mans de grans tenidors
El tripartit rebutja la moció presentada per Fem Manresa perquè s’expropiïn habitatges que serveixin per engruixir el parc públic
Resposta amb cara i creu del govern tripartit de l’Ajuntament de Manresa a la moció del grup municipal de Fem perquè s’expropiïn pisos buits en mans de grans tenidors per tal d’ampliar el parc públic d’habitatges de la ciutat.
La creu va ser la votació contrària a la proposta i la cara que mentre que Fem, per argumentar-la, havia fet referència al fet que el Registre d’Habitatges Buits i d’Habitatges Ocupats sense Títol Habilitant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el 2024 xifrava en almenys 481 habitatges buits de grans tenidors a la capital del Bages; el govern va fer pública una xifra que supera amb escreix l’anterior i que s’ajusta més a la realitat: 668.
La moció instava l’Ajuntament a reclamar a la Generalitat els recursos econòmics i tècnics necessaris per poder dur a terme l’expropiació dels habitatges buits de grans tenidors a la ciutat, afegint-los al parc d’habitatge públic i reservant-ne una part per casos d’emergència social.
Reclamava que es prioritzessin aquells habitatges situats al Barri Antic i el conjunt del Centre Històric i al voltant de la Fàbrica Nova, amb l’objectiu de prevenir l’augment de preus en aquella zona coincidint amb la futura conversió de l’edifici en campus de la UPC.
La complicació d’expropiar
En la resposta, l’alcalde Marc Aloy va alertar sobre la perillositat de les expropiacions que poden acabar en contenciosos judicials de resultat imprevisible, i el regidor d’Habitatge, Jesús Alonso, va respondre que «resulta gairebé inviable econòmicament i implica una gran dificultat tècnica i procedimental».
Va explicar que l’experiència acumulada li feia afirmar que el dret a l’habitatge resultava «més voluntarista que efectiu» i que «el lloc ideal per discutir i aprofundir en propostes com la que es formulava seria en el context del nou Pla Local d’Habitatge», perquè «el tema és força més complex del que sembla».
Alonso, per la seva part, va argumentar que des d’un punt de vista legal l’expropiació es planteja «com un fet excepcional molt condicionat al fet que es compleixin determinades circumstàncies i no està pensat per erigir-se en un procediment massiu per a l’obtenció d’habitatge». Fem posava de manifest que, segons dades de l’Idescat, l’any 2021 hi havia 5.495 habitatges buits a Manresa, fet que situava la capital del Bages com la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més percentatge d’habitatges buits (13,7%).
Per a Fem, «l’habitatge és l’espai on desenvolupem una part importantíssima de la nostra vida, i sense aquest és impossible garantir altres drets fonamentals com la salut, l’educació o la participació plena a la societat». Però el grup d’oposició considera que "qui ens ha governat ha convertit l’habitatge en una mercaderia, provocant que els inversors amb més recursos puguin anar acumulant-ne, que pugin els preus i que la majoria tinguem cada cop més difícil accedir-hi”. Per això, des de la candidatura veuen necessari que, per ampliar el parc d’habitatge públic i garantir habitatge assequible, s’aprofitin els habitatges buits dels grans tenidors.
