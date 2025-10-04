Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
Ajudat pels seus fills, obre la parada per 33è any consecutiu seguint una llarga tradició heretada
Caminant pel Passeig de Manresa ja és fàcil trobar persones de totes les edats amb una paperina cònica de paper de diari plena de castanyes a les mans. És una de les icòniques imatges de tardor que el castanyer Manel Beas ha fet possible per 33ena vegada seguint una tradició que va heretar del seu pare i que va inaugurar el seu avi a Granada.
Se’l pot trobar a l'exterior de la caseta de la plaça Espanya torrant castanyes animadament perquè sap que es tracta d’una tradició que fa il·lusió a molta gent. A ell també.
Els fills l'ajuden
Però té suport, ja que els seus tres fills l’han ajudat i l’ajuden d’una forma o altra a fer-la possible. «Hi ha persones que ens diuen que estan contentes de tornar-nos a veure i poder comprar castanyes i moniatos com feien quan eren petits acompanyats dels seus pares», afirma satisfet mentre remena el gènere que compra a Mercabarna i que torra durant vint minuts abans de treure’l del foc de carbó vegetal i embolicar-lo en una manteta perquè conservi l’escalfor.
Presumeix, perquè pot, que les persones grans li diuen clarament que se senten reconfortades quan tornen a sentir l’olor de castanyes torrades dolça, fumada i característica que s’associa amb l’arribada de la tardor i les festivitats com la Castanyada.
Però també hi ha gent jove i de múltiples procedències que s’apunten a comprar una paperina per múltiples motius, el principal de tots que les castanyes, si són de bona qualitat i estan ben fetes, tenen molt bon gust i un munt de propietats saludables per al cos que res tenen a veure amb la saturació de productes ultraprocessats que es consumeixen.
Explica que "alguna llàgrima també s’escapa entre els que no s’estan de recordar amb ell que havien vingut a comprar castanyes i moniatos amb els seus pares i avis, sobretot quan ja no hi són i l’olor, el sabor i la presència duradora de la seva parada contribueixen a fer-los extraordinàriament presents.
Amb l’Abraham, de 33 anys; l’Oriol, de 31 i el Manel, de 18, sembla clar que queden moltes tardors de castanyes torrades, malgrat les inevitables cremades, el fum que aspira, la calor, el fred i la pluja.
