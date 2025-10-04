La plataforma anti Israel de la Catalunya central manté contactes amb activistes internacionals: "Estem disposades a dialogar amb empreses i administracions que ens vulguin conèixer"
El col·lectiu, present en les accions a Barcelona, avança que en breu publicarà "convocatòries en el marc de la vaga general del 15-O"
R. TORTOSA
La plataforma que aquesta setmana ha liderat la protesta contra Israel a la Catalunya central participa de manera destacada en les accions que s'estan portant a terme a Barcelona, per exemple, la multitudinària manifestació a la capital. Així, segons han explicat els seus integrants a Regió7, aquest matí s'han traslladat en tren des de Manresa i aviat publicaran "convocatòries en el marc de la vaga general del 15 d'octubre (15-O)".
Sobre l'activitat a les comarques interiors, la plataforma indica: "Hi ha persones que col·laboren amb la campanya des d'un grup creat a Barcelona". Amb tot, agreguen que un dels seus objectius "aquest curs és coordinar-nos amb altres grups per ampliar la campanya". Per exemple, assenyalen que tenen "contacte amb persones de Múrcia" i també "ens escrivim amb persones d'Alemanya i els Estats Units".
Disposats a dialogar
"Ni l'empresa -ICL, contra la qual s'han organitzat- ni l'Administració s'han posat en contacte amb nosaltres. Des de la campanya estem disposades a dialogar amb totes les persones, empreses i administracions que ens vulguin conèixer. Tenim ganes de continuar socialitzant el discurs", recalquen.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals
- El trader manresà David Trullàs guanya dos campionats mundials de borsa