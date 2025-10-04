Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La plataforma anti Israel de la Catalunya central manté contactes amb activistes internacionals: "Estem disposades a dialogar amb empreses i administracions que ens vulguin conèixer"

El col·lectiu, present en les accions a Barcelona, avança que en breu publicarà "convocatòries en el marc de la vaga general del 15-O"

Imatge de la protesta realitzada a Súria

Imatge de la protesta realitzada a Súria / Arxiu/Oscar Bayona

R. TORTOSA

Barcelona

La plataforma que aquesta setmana ha liderat la protesta contra Israel a la Catalunya central participa de manera destacada en les accions que s'estan portant a terme a Barcelona, per exemple, la multitudinària manifestació a la capital. Així, segons han explicat els seus integrants a Regió7, aquest matí s'han traslladat en tren des de Manresa i aviat publicaran "convocatòries en el marc de la vaga general del 15 d'octubre (15-O)".

Sobre l'activitat a les comarques interiors, la plataforma indica: "Hi ha persones que col·laboren amb la campanya des d'un grup creat a Barcelona". Amb tot, agreguen que un dels seus objectius "aquest curs és coordinar-nos amb altres grups per ampliar la campanya". Per exemple, assenyalen que tenen "contacte amb persones de Múrcia" i també "ens escrivim amb persones d'Alemanya i els Estats Units".

Disposats a dialogar

"Ni l'empresa -ICL, contra la qual s'han organitzat- ni l'Administració s'han posat en contacte amb nosaltres. Des de la campanya estem disposades a dialogar amb totes les persones, empreses i administracions que ens vulguin conèixer. Tenim ganes de continuar socialitzant el discurs", recalquen.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
  2. De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
  3. La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
  4. Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
  5. Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
  6. Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
  7. Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals
  8. El trader manresà David Trullàs guanya dos campionats mundials de borsa

Berga exposa unes 300 espècies de bolets per divulgar sobre les més gustoses però també les més perilloses

Berga exposa unes 300 espècies de bolets per divulgar sobre les més gustoses però també les més perilloses

Estrany riu: Debut esperançador

Estrany riu: Debut esperançador

La plataforma anti Israel de la Catalunya central manté contactes amb activistes internacionals: "Estem disposades a dialogar amb empreses i administracions que ens vulguin conèixer"

La plataforma anti Israel de la Catalunya central manté contactes amb activistes internacionals: "Estem disposades a dialogar amb empreses i administracions que ens vulguin conèixer"

La fira d'entitats de Persones Grans de Manresa projecta consells pràctics en cas d'emergències domiciliàries

La fira d'entitats de Persones Grans de Manresa projecta consells pràctics en cas d'emergències domiciliàries

"Es veu que el metge es repassa dues pacients, una els dilluns i l'altra els divendres"

"Es veu que el metge es repassa dues pacients, una els dilluns i l'altra els divendres"

Unes 70.000 persones es manifesten a Barcelona en suport a Gaza i la Flotilla

Unes 70.000 persones es manifesten a Barcelona en suport a Gaza i la Flotilla

Més de cent vehicles clàssics omplen Pujalt en la trobada d’aquest dissabte

Més de cent vehicles clàssics omplen Pujalt en la trobada d’aquest dissabte

Esteve Rubio, pare de Ricky: «Va arribar un moment en què es va tornar massa professional. I va petar»

Esteve Rubio, pare de Ricky: «Va arribar un moment en què es va tornar massa professional. I va petar»
Tracking Pixel Contents