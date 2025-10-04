La tanca del carrer Indústria de Manresa torna a rebre l'impacte d'un vehicle
La barana de protecció rep topades de cotxes a altes velocitats
REGIÓ7
La barana del túnel del carrer Indústria de Manresa ha tornat a rebre.
La tanca que protegeix els vianants rep l'impacte sovintejat de vehicles que passen a gran velocitat pel túnel. La darrera reparació va ser a principis d'any. Abans va passar un llarg període de temps amb tanques provisionals.
Any rere any, la tanca apareix aixafada. Aquesta ocasió es pot veure clarament les conseqüències de l'escomesa del vehicle però continua dempeus.
Al mateix lloc
Es dona la circumstància que l'impacte és al mateix tram del túnel que el que es va produir l'agost del 2023. En aquella ocasió va aparèixer esclafada una part encara més important de la barana de protecció de vianants del túnel del carrer Indústria. Un vehicle va impactar contra ella i va quedar inutilitzable. Els serveis municipals van envoltar la secció de la barana afectada amb cinta de plàstic i el pas següent ha estat retirar-la a l’espera que pugui ser reposada i que el trajecte tornés a estar protegit de cap a cap com abans.
