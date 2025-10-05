Una caiguda impedeix a la manresana Núria Picas creuar la línia de meta de l'Ultra Pirineu
Malgrat la patacada assegura que només suposa l'inici "del compte enrere per a la següent edició"
REGIÓ7
Una caiguda lletja minuts abans d'arribar al Serrat de les Esposes (Km32) han fet esvair el somni de la manresana Núria Picas de travessar la línia de meta d'aquesta 10ena participació a la Salomon Ultra Pirineu.
Ella mateixa difonia per xares socials imatges del seu estat després de la patacada, amb la cara, colze i genoll ensangonats.
Picas va donar les gràcies "a tots el que éreu ahir al Cadí-moixeró pels ànims". I confessava que "no trobo les paraules per descriure tot el que sento per dins quan corro per aquestes muntanyes i la meva gent".
Irreductible com és va deixar palès que la caiguda només indicava que "comença el compte enrere per a la següent edició" i s'acomiadava amb un "fins aviat família".
Corredora de llarga distància
La vida de Núria Picas sempre ha anat lligada a la natura i l’esport. La passió per l’escalada va començar a compaginar-la amb les curses de muntanya, i als 22 anys va córrer la seva primera marató, la de l’Aneto, on va acabar tercera. El 2011 participava per primera vegada en una ultra trail, la Cavalls del Vent, que acabaria guanyant. Després de molt d’esforç, sacrifici i il·lusió, l’octubre de 2012 es va proclamar Campiona de la Copa del Món d’Ultra trails. A partir d’allà, va iniciar una carrera esportiva repleta d’èxits esportius amb victòries en proves icòniques arreu del món. Doble campiona de l’Ultra Trail World Tour, ostenta podis a la Transgrancanaria, l’Ultra Trail del Mont Fuji, la Buff Epic Trail i a l’Ultra Pirineu, on ha vençut quatre vegades. Al 2017 es va proclamar vencedora de la Ultra Trail del Montblanc, complint el somni de qualsevol corredor de llarga distància.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»