El Casal Cultural Dansaires Manresans viatja a La Vall d’Uixó per participar en el VI Festival Internacional de Folklore

El Casal Cultural Dansaires Manresans viatja a La Vll d'Uixó per participar en el VI Festival Internacional de Folklore / Arxiu particular

El passat cap de setmana, dies 27 i 28 de Setembre, el Casal Cultural Dansaires Manresans va viatjar a La Vall d’Uixó (Castelló) per participar en el seu «VI Festival Internacional de Folklore». Allà van compartir escenari amb l’Associació d’Estudis Tradicionals Grup Castelló de Castelló, El Grupo Herencia Ecuatoriana d’Ecuador i el grup amfitrió Grup de Danses Arcude de La Vall d’Uixó. Va ser una gran mostre de folklore en la que el grup del Casal va fer una actuació magnifica sent molt celebrat per tots els assistents així com per els grups acompanyants.

