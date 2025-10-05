Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa

El vehicle ha sortit de la calçada i dos dels quatre ocupants han hagut de ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu en estat menys greu

Els fets han tingut lloc a la mateixa carretera on a principis del mes de juliol un motorista va morir a conseqüència d'una topada amb un autobús

Els fets han tingut lloc a la carretera BV-1225

Els fets han tingut lloc a la carretera BV-1225 / Mossos

Marc Llohis

Manresa

Dues persones han resultat ferides aquest tarda a Manresa quan el vehicle 4x4 amb el qual viatjaven ha sortit de la calçada i ha bolcat. Els fets han tingut lloc poc abans de dos quarts de vuit del vespre (19.21 h.), quan el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ha rebut una trucada alertant dels fets. Dos dels quatre ocupants del vehicle accidentat han hagut de ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu per passar una revisió i comprovar el seu estat físic.

El cos d'emergències ha enviat al lloc dels fets, la carretera que enllaça la població del Pont de Vilomara amb la capital del Bages, tres dotacions del parc de Manresa. Una vegada localitzat el vehicle, efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja havien aconseguit estabilitzar dos dels quatre ocupants del vehicle. Dos d'ells han hagut de ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu en estat menys greu per passar una revisió física.

El cos de Bombers ha aixecat el vehicle, i l'ha col·locat en una posició adient perquè la grua el pogués retirar amb facilitat. L'accident ha tingut lloc a la mateixa carretera on a principis del mes de juliol un motorista va morir a conseqüència d'una topada amb un autobús.

