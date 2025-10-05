Més de 20.000 persones coneixen el dia a dia dels pagesos
Les visites guiades a les explotacions agrícoles i ramaderes del país han acostat el públic al món rural durant dues jornades
REGIÓ7
Les darreres visites guiades de la tarda a les explotacions agrícoles i ramaderes han posat el punt final a la desena edició de Benvinguts a Pagès La Festa aquesta tarda a tot Catalunya.
La desena edició del cap de setmana de portes obertes de la pagesia s’acomiada amb la participació de més de 20.000 persones durant dues jornades intenses arreu del país en què la climatologia ha acompanyat una festa que dona tot el protagonisme al sector primari de Catalunya.
Les visites guiades a pagès han estat l’eix vertebrador d’un cap de setmana en què el públic s’ha pogut acostar a pagès, redescobrir l’origen del que mengem, conèixer les persones que ho fan possible i entendre la importància de consumir de proximitat i de temporada. El cap de setmana també ha suposat una bona oportunitat per als productors i productores per vendre els seus productes, arribar a nous públics i fidelitzar-los a través de l’experiència viscuda pels visitants que, una vegada acabades les visites, han comprat a la majoria d’explotacions.
En aquesta desena edició més de 80 explotacions agrícoles i ramaderes de Catalunya han obert les seves portes durant 48 hores a través d’una oferta conjunta amb prop de 300 agents amb la participació d’un centenar d’allotjaments rurals, una cinquantena de restaurants recomanats pels mateixos pagesos i pageses, una quarantena d’activitats complementàries i la participació de petits elaboradors artesanals.
Un cap de setmana molt especial
Els pagesos i pageses que han organitzat les visites en fan un balanç molt positiu i comparteixin un sentiment d’agraïment cap al públic que s’ha desplaçat arreu del territori. Des de la Segarra, Virginie Buu-Hoi Tacies, responsable de l’explotació de plantes aromàtiques de Sant Miquel de Tudella, assegura que “és un cap de setmana molt especial perquè ens permet un contacte directe amb la gent que és únic i, a més, podem vendre tot allò que produïm a la finca: oli d’oliva, ametlles, herbes aromàtiques i melmelada”.
Aquest ha estat el quart any que han participat a Benvinguts a Pagès La Festa i asseguren que “l’any vinent segur que repetirem”. Coincidint amb la temporada de la collita de les nous, en Miquel Rabert, que està al capdavant de l’explotació familiar Nous Can Llavanera, al Pla de l’Estany, destaca que “el públic ha respost i ha pogut veure el nostre producte en plena temporada de collita. Els hem ensenyat les tasques de neteja i recollida al nostre conreu de noguers”. Una de les explotacions que ha fet el ple aquest cap de setmana han estat els apicultors Mel de Can Monràs Nou, al Vallès Occidental, amb prop de 200 visites. “Ha anat molt bé, nosaltres hi participem des del primer any i ens ajuda moltíssim a donar-nos a conèixer, a vendre més i a explicar els detalls de tot el procés d’elaboració de la mel i les especificitats del producte”, destaca l’Alan Monràs, l’apicultor de la finca.
Continua tot l’any
El projecte es manté vigent els 365 dies de l’any a través de la iniciativa Benvinguts a Pagès Tot l’Any, que continua a partir d’ara amb les visites guiades a més de 100 explotacions agroalimentàries de Catalunya. La iniciativa atén la petició dels pagesos i pescadors que tenen aquesta eina per generar activitat durant els 365 dies de l’any. La pàgina web benvingutsapages.cat incorpora tota la informació on es pot consultar l’oferta de visites per territoris o bé per productes i també inclou un apartat amb el detall de les rutes, disponibles per poder fer en tot moment.
El projecte
Benvinguts a Pagès està liderat per la Generalitat de Catalunya en una actuació coordinada entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i el Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Turisme.
Benvinguts a Pagès va néixer l’any 2016 coincidint amb la distinció Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia i enguany celebra el seu desè aniversari coincidint amb el reconeixement Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia. Col·laboren amb el projecte la Fundació Alícia, la Diputació de Barcelona, SX3 (CCMA), l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Catalana de Joventut, el Departament de Drets Socials, els Consells Comarcals, les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la revalorització i la promoció del sector. Aquesta iniciativa de la Generalitat s’ha convertit en una acció de promoció a la comercialització dels productes i de suport a les explotacions agroalimentàries i pesqueres participants que va dirigida a la ciutadania en general, però sobretot al públic familiar, sènior, foodie i jove.
