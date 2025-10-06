Althaia fa millores per oferir un enfocament integral en l’atenció a Manresa de les persones amb ictus
Incorpora una infermera gestora de casos i un neuropsicòleg exclusiu per a l’equip
El 2024 va atendre 578 pacients afectats per la malaltia, que és la primera causa de mort en dones
Prop de 170 professionals participen en la 1a jornada Actualització en ictus a la Catalunya Central
Regió7
La Fundació Althaia de Manresa fa una aposta per a un abordatge integral de les persones que han patit un ictus, des de la detecció i el tractament de la fase aguda fins a intervencions que facilitin al màxim la recuperació de la seva funcionalitat. Aquest enfocament 360 graus ha estat el tema de la primera edició de la jornada Actualització en ictus a la Catalunya Central, que ha organitzat el Servei de Neurologia i que es va celebrar divendres per aprofundir en l’atenció de l’ictus en les diferents etapes.
La incorporació d’una infermera gestora de casos és una de les últimes novetats del model d’atenció al pacient amb ictus d’Althaia. Fins ara, la institució comptava amb una gestora de casos de Neurologia. Ara s’ha fet un pas més amb la incorporació d’una infermera gestora de casos específica per fer seguiment de les persones que han patit un ictus. A més, s’està treballant la neurorehabilitació amb la incorporació d’un neuropsicòleg exclusiu per a l’equip, que ha posat en marxa grups psicoterapèutics de pacients que han patit un ictus. També s’ha reforçat l’atenció de l’equip de logopedes als pacients ingressats.
La institució compta amb un equip interdisciplinari de professionals que atén de forma transversal els pacients que pateixen un ictus. Hi intervenen especialistes en Neurologia, Medicina intensiva, Rehabilitació, Neuropsicologia i l’equip d’infermeria, a més de professionals dels serveis d’Urgències, Cirurgia Vascular, Diagnòstic per la Imatge, Treball social i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). L’any passat, Althaia va atendre 578 pacients amb ictus.
Prop de 170 professionals
La jornada va comptar amb la participació d’uns 170 professionals del territori de diferents especialitats, que van compartir coneixements i experiències relacionats amb tot el procés d’abordatge de les persones que han patit un ictus, des del moment agut de la malaltia i l’activació del codi ictus fins al seguiment posterior que es realitza per tal d’aconseguir la millor recuperació.
En la jornada també es va posar sobre la taula la importància de la prevenció. Tot i l’efectivitat dels tractaments de què es disposa actualment per determinats tipus d’ictus, el millor abordatge terapèutic segueix sent la prevenció. L’equip d’atenció primària té un paper important en el control dels factors de risc que poden derivar en un ictus i, per tant, en la prevenció. Alguns d’aquests factors són l’alcoholisme, el colesterol, la diabetis, la hipertensió, l’obesitat, el sedentarisme i el tabaquisme.
La sessió va comptar amb la participació com a ponents de professionals d’Althaia, de l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital Universitari Parc Taulí, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i l’Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central.
Sobre l’ictus
Un ictus és una malaltia ocasionada per una alteració sobtada de la circulació de la sang al cervell. Pot ser un ictus isquèmic, anomenat també infart, o hemorràgic. Per reconèixer un ictus fàcilment, cal demanar a la persona que el pateix que faci tres coses. Somriure, per detectar si la persona té dificultats per moure correctament els músculs de la cara i si hi ha asimetries en la mobilització. Aixecar els dos braços, acció que ajuda a comprovar si hi ha debilitat o pèrdua de força en alguna extremitat superior. I parlar, per si la persona s’expressa correctament.
Si la persona té dificultats per fer alguna d’aquestes tres accions o presenta símptomes menys freqüents com la pèrdua de visió o inestabilitat d’inici sobtat al caminar, és molt important trucar al 112 o adreçar-se a Urgències. Així es podrà activar el Codi ictus i rebre el tractament d’immediat. L’Hospital Sant Joan de Déu és l’hospital de referència per als pacients d’ictus del Bages, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Moianès i ABS Calaf.
A l’Estat espanyol l’ictus és la primera causa de mort en dones i de discapacitat adquirida en les persones adultes, d'acord amb les dades del Ministeri de Sanitat.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa