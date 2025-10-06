Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa

La promoció immobiliària permetrà guanyar una zona verda per a la ciutat i millorar l’accessibilitat a l’estació d’autobusos

La zona ajardinada amb accesos a l'estació de busos

La zona ajardinada amb accesos a l'estació de busos / J.M.G.

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La promoció immobiliària de la Nova Alcoholera, tocant a l’estació d’autobusos, tindrà efectes col·laterals: permetrà que Manresa guanyi un nou espai públic que ja ha començat a mostrar la seva fesomia.

A més a més dels 98 habitatges que s’han construït, 32 dels quals de protecció oficial, també hi haurà sis locals comercials, un aparcament amb 107 places i s’alliberaran més de 3.000 metres quadrats d’espai públic, dels quals 2.100 seran zona verda. Així mateix, es milloraran els accessos a l’estació d’autobusos.

Aquests darrers dies operaris d’una empresa de jardineria comparteixen llocs de feina amb els darrers treballadors que enllesteixen els pisos. Fins fa poc més de dos anys, abans de començar les obres, era un solar tancat i barrat, envoltat de tanques que servia de magatzem d’una empresa constructora.

Aquest nou espai públic és entre el carrer Sant Antoni Maria Claret, la carretera de Santpedor i l’accés a l’estació d’autobusos. En tot aquest perímetre ja s’han plantat desenes d’arbres i també arbustos, sobretot al cantó del Sant Antoni Maria Claret, d’on parteixen camins en forma de rampes suaus per accedir a l’estació d’autobusos.

MANRESA . NOVA ALCOHOLERA

Fesomia de tot l'espai de la Nova Alcoholera / J.M.G.

A més a més, ja s’han col·locat fanals a tot el perímetre així com bancs que formaran part del mobiliari urbà -ara tapats amb plàstics-, i fins i tot la marquesina de la parada del bus urbà que hi haurà al carrer.

MANRESA . NOVA ALCOHOLERA

La marquesina darrere la tanca ja espera als usuaris / J.M.G.

És entremig de tots aquests elements que hi ha els dos blocs d’habitatges -amb una mena de plaça entremig-, la xemeneia restaurada i la façana reconstruïda del que era l’antiga fàbrica de licors. Són els únics testimonis que han quedat drets del que va ser la destil·leria de principis del segle XX. L’antiga fàbrica de licors, d’aquí el nom d’Alcoholera, es va construir a principis del segle XX, i va entrar en funcionament el 1917. Diversos incendis la van malmetre, però, tot i això, va estar activa fins al 1974.

I per rematar-ho, obres a l'estació d'autobusos

Si l’espai públic generat per la Nova Alcoholera suposarà un esponjament de la zona, les obres per netejar la cara a la vella estació d’autobusos anunciades pel departament de Territori haurien d’acabar de millora tot un entorn que fins ara estava tancat en sí mateix. A això cal afegir-hi l’anunciat projecte per soterrar la via dels Ferrocarrils de la Generalitat des de Manresa Alta, que també podria suposar una transformació de tot aquest sector que té seriosos problemes d’accessibilitat.

