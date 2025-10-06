Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes
Un home el va insultar a la parada del carrer Ginjoler i va forçar la mampara de protecció per colpejar-lo "sense cap motiu aparent"
Un conductor del servei de bus urbà de Manresa ha denunciat un home que el va agredir mentre estava de servei. Els fets van tenir lloc el passat 27 de setembre, quan l'agressor va forçar la mampara de protecció de la cabina d’un autobús de la línia 8 i va colpejar el conductor, que va resultar ferit al braç i ara es troba de baixa, segons expliquen fonts de CCOO del comitè d’empresa de Manresa Bus. Es tracta de la segona agressió a un conductor del servei Manresa Bus en menys d'un mes, ja que el 31 d'agost hi va haver una altra agressió a un conductor per part d'un usuari que no volia pagar el seu bitllet. Aquest fet ha portat el sindicat a denunciar "la impunitat" amb què considera que actuen els agressors i a reclamar "un reforç de les mesures de seguretat" per protegir els conductors.
En aquest cas, l'agressió va tenir lloc pels volts de les tres de la tarda, mentre el conductor estava fent el servei de la línia perimetral. A l'altura de la parada del carrer Ginjoler, es va trobar un home d'uns 50 anys, segons el sindicat, que esperava l’autobús amb un grup de persones i que el va començar a insultar "sense cap motiu aparent i malgrat que no hi havia cap coneixença prèvia". Quan va pujar al vehicle, expliquen que "el to dels insults va anar a més" fins que l'agressor va introduir la mà per darrere la mampara de vidre, on hi havia un petit espai, i el va començar a colpejar. A partir d'aquest moment, el conductor el va intentar immobilitzar des de l'interior de la cabina, però igualment va acabar lesionat.
Un dels passatgers que va presenciar l'incident va intervenir per separar l’agressor i el va retenir fins al final de l’autobús per calmar-lo. Finalment, l’home va baixar a la parada del carrer del Pont de Vilomara. El conductor va continuar la ruta i, posteriorment, va acudir al servei d'urgències, on se li va diagnosticar la lesió que ara el manté de baixa.
Condemna dels fets per part de l'Ajuntament
Davant d'aquests fets, l'Ajuntament ha condemnat l'agressió i ha informat que la Policia Local té una investigació oberta per trobar l'autor. D'altra banda, fonts municipals expliquen que s'està estudiant si el cas es denuncia per disrupció del servei públic, tal com s'està fent des dels Serveis Jurídics amb l'agressió que va tenir lloc durant la setmana de la Festa Major. Per la seva part, els Mossos també investiguen els fets.
CCOO reclama més mesures de seguretat
Després d'haver-se produït dues agressions similars en poc marge de temps, el sindicat de CCOO del comitè d'empresa reclama un reforç de les mesures de seguretat per evitar noves agressions als conductors que presten el servei. Denuncien que les agressions han incrementat en els darrers anys i consideren que els agressors actuen amb "una certa impunitat". En aquest sentit, fonts municipals confirmen que s'estan estudiant noves mesures de seguretat i recorden que, en aquests moments, ja existeix un botó que permet que els conductors puguin connectar de manera immediata amb la central de Bus Manresa, on es poden veure totes les càmeres. Des de fa un any, cada autobús compta amb dues càmeres de videovigilància que tenen la finalitat de millorar la seguretat dels conductors i els usuaris.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets